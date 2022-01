La reincorporación de Guido Rodríguez

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El mediocampista Guido Rodríguez se sumará a la Selección argentina luego de que el último testeo que se realizó le dio negativo, por lo que estará disponible para el partido ante Colombia el próximo martes en Córdoba por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar.

"El mediocampista Guido Rodríguez dio negativo en sus últimos testeos y tras efectuarse todos los estudios correspondientes al alta epidemiológica se sumará a la plantilla para disputar el último partido de Eliminatorias", explicó la AFA en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

El jugador no pudo estar frente a Chile, en la fecha 15 disputada en Calama, debido a que su análisis había dado positivo antes de salir de España y no podía ingresar al país trasandino, pero en el último test, al haber dado negativo, podrá estar a las órdenes del entrenador Lionel Scaloni.

La llegada de Rodríguez le solucionará un problema al técnico, dado que no podrá contar con Leandro Paredes, debido a que el mediocampista del PSG fue suspendido por acumulación de amarillas.

En un principio una de las alternativas que tenía a mano el DT argentino era la presencia de Lisandro Martínez en la mitad de la cancha, pero ante el arribo de Rodríguez, que juega en el Betis de España, el hombre del Ajax de Países Bajos seguirá en la última línea defensiva.



SCALONI Y MAC ALLISTER

Se conoció además que también dio negativo el técnico Lionel Scaloni, quien no estuvo al frente del equipo que el pasado jueves derrotó a Chile por 2 a 1, en Calama.

Tampoco había viajado uno de sus colaboradores, Pablo Aimar, por el mismo motivo, por lo que fue convocado en su lugar Diego Placente.

En el partido ante los trasandinos, la Selección -que estiró a 28 encuentro su racha invicta- fue dirigido por Walter Samuel, en tanto que fue su ayudante de campo Roberto Ayala.

Para recibir el martes al representativo de Colombia, otro que estará disponible es Alexis Mac Allister, que tampoco había integrado la delegación que viajó a Chile por haber dado positivo, aunque en el hisopado de ayer dio negativo.

Al margen de todo lo apuntado, no podrán estar frente al equipo "cafetero", por llegar al límite de tarjetas amarillas, cuatro jugadores: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.