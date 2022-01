Venezuela aplastó a Bolivia en el debut del técnico José Pekerman

El experimentado técnico argentino José Néstor Pekerman inició su ciclo al frente de la Selección de Venezuela con una aplastante victoria frente a Bolivia, por 4 a 1, en un partido disputado en el estadio "Agustín Tovar", de Barinas.El equipo "vinotinto" tuvo como figura excluyente a su delantero estrella Salomón Rondón, quien anotó en tres oportunidades, mientras que marcó el restante Darwin Machís; en tanto que el único gol del conjunto del altiplano lo señaló Bruno Miranda.A las órdenes del árbitro ecuatoriano, los equipos se alistaron de la siguiente manera:Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Óscar González; Tomás Rincón, Ronald Hernández, Yeferson Soteldo y Darwin Machís; Salomón Rondón y José Martínez. DT: José Pekerman.Carlos Lampe; Diego Bejarano, Roberto Fernández y Jesús Sagredo; Jairo Quinteros, Bruno Miranda, Leonel Justiniano, Moisés Villarroel y Rodrigo Ramallo; Juan Carlos Arce y Marcelo Moreno Martins. DT: César Farías.Goles en el primer tiempo: 25' y 35' Salomón Rondón (V) y 38' Bruno Miranda (B).Goles en el segundo tiempo: 10' Darwin Machís (V) y 22' Salomón Rondón (V).Brasil (*) 36 puntos; Argentina (*) 32; Ecuador 24; Perú 20; Uruguay 19; Colombia 17; Chile 16; Bolivia 15; Paraguay 13 y Venezuela 10. (*) Clasificaron al Mundial de Qatar y tienen un encuentro pendiente de resolución.a las 16:00, Bolivia vs. Chile; a las 20:00, Uruguay vs. Venezuela; a las 20:30, Argentina vs. Colombia; a las 21:00 Perú vs. Ecuador y a las 21:30, Brasil vs. Paraguay.