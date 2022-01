La venta de abonos para acompañar a la "Crema"

El comienzo de una nueva edición de la Primera Nacional está a la vuelta de la esquina y Atlético quiere revertir la pálida imagen de la temporada anterior, a partir de una importante renovación en su plantilla, empezando por quien regresará al banco como técnico, Rubén Darío Forestello.

El plantel, con importantes novedades -altas y bajas- viene realizando una muy exigente pretemporada en el predio "Tito" Bartomioli del autódromo local y asumió sus primeros compromisos, en los que comenzó con los ajustes necesarios, para llegar al debut en las mejores condiciones.

Belgrano de Córdoba lo estará aguardando en la "Docta", en un debut que se anuncia para el lunes 14 de febrero a las 21:30 en la capital de la vecina provincia.

Mientras tanto, la "Crema" tiene confirmado su próximo ensayo frente a Colón, un encuentro que en su momento debió posponerse a raíz de la adversidad climática.

La expectativa que genera este nuevo ciclo de Forestello al frente del "Celeste" se puede advertir entre los simpatizantes, quienes confían en el protagonismo de una formación que podría sumar alguna cara nueva para este 2022.



LOS ABONOS

Como lo destacamos en el título de la nota, ya saldrán a la venta los abonos para todos los partidos que se jugarán en el Nuevo Monumental.

Serán 18 los que asumirá en esa condición el equipo rafaelino y por lo tanto se constituye en una buena oportunidad para que los interesados puedan renovar sus ubicaciones o para que adquieran un lugar diferente para acompañar esta ilusión de Atlético.

Sobre el particular, mediante un comunicado de prensa se dieron a conocer las comodidades disponibles y sus respectivos valores.

El detalle es el siguiente: Platea Oeste, $5.300; Platea Este, $5.300; Platea Techada, $7.800; Palco Norte, $10.800; Palco Sur, $9.000; Platea Media, $6.900; Platea Alta, $6.900 y Platea Baja, $4.000.

La venta se iniciará el martes 1° de febrero, en el horario comprendido entre las 08:30 y las 18:30, en la sede administrativa "Julio Litvak" y se podrán abonar con el correspondiente resumen en 3 y 6 cuotas sin interés.



LA PRIMERA

El programa de encuentros que se disputarán en el marco de la primera fecha de la Primera Nacional, se resumen en este informe: Deportivo Maipú de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza; Nueva Chicago vs. Ferro Carril Oeste; Almagro vs. Mitre de Santiago del Estero; Alvarado de Mar del Plata vs. Sacachispas; Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto de Córdoba; Deportivo Madryn vs. Agropecuario de Carlos Casares; Deportivo Morón vs. Tristán Suárez; Temperley vs. San Martín de Tucumán; Flandria vs. Defensores de Belgrano; Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Brown de Adrogué; Almirante Brown vs. Chacarita Juniors; Villa Dálmine vs. Brown de Puerto Madryn; Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela; Deportivo Riestra vs. Ramón Santamarina de Tandil; Güemes de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires; All Boys vs. Atlanta; Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. San Martín de San Juan; San Telmo vs. Chaco For Ever de Resistencia. Libre: Quilmes.