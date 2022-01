El Papa Francisco cuestionó las fake news sobre el coronavirus durante la pandemia

El papa Francisco cuestionó que desde el inicio de la pandemia se difundan "noticias falsificadas, cuando no inventadas" y apuntó contra la "deformación de la realidad basada en el miedo", ante lo cual subrayó que "estar adecuadamente informado es un derecho humano".

El pronunciamiento del Sumo Pontífice contra las noticias falsas se dio en medio de un llamado a brindar "información correcta a los más vulnerables".

Durante un mensaje que brindó desde la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Santo Padre pidió "contrarrestar" las denominadas fake news y llamó a "respetar a las personas, que a menudo sin plena advertencia y responsabilidad adhieren" a las noticias falsas.

El ex cardenal primado de la Argentina se pronunció de este modo durante un encuentro que mantuvo con un grupo de medios católicos del consorcio Catholic fact-checking, ocasión en la que señaló: "No podemos esconder que en este tiempo, además de la pandemia, se difunde una infodemia, la deformación de la realidad basada en el miedo, que en la sociedad global hace retumbar ecos y comentarios sobre noticias falsificadas cuando no inventadas".

En tanto, el Papa sostuvo que las fake news en medio de la pandemia que afecta al planeta en varias ocasiones "acaban provocando confusión en el lector u oyente", tras aludir a la "multiplicación y superposición de información, comentarios y opiniones llamados científicos". (NA)