Datos personales en la mira

Cada vez que hacemos un movimiento con el teléfono celular, la notebook o la computadora de escritorio dejamos una huella en la red. Si descargamos contenidos a veces se pueden colar, imperceptibles para nosotros, programas espías que observarán y comunicarán a sus propietarios la información que les interesa. Le tenemos terror a los virus informáticos porque, creemos, nos pueden arruinar el equipo y hacernos perder todos nuestros archivos, desde fotos familiares hasta el material de nuestro trabajo y claves bancarias.Mientras tanto, no asignamos demasiada importancia a mantener seguros a nuestros equipos informáticos. No entendemos tanto de actualizar el antivirus o las advertencias de que no estamos expuestos a posibles ataques informáticos que nos borrarán la memoria. Tampoco somos muy hábiles para almacenar datos de respaldo en la nube como para estar cubiertos ante una eventualidad de este tipo.En la actualidad, a nivel internacional se discute sobre el escándalo Pegasus, un sofisticado software diseñado por la empresa israelí NSO Group. Infecta dispositivos que tienen sistemas iOS y Android, lo que permite extraer mensajes, fotos, correos electrónicos, grabar llamadas y activar en secreto micrófonos y cámaras. Según algunas fuentes, alrededor del mundo más de 600 políticos y funcionarios, 189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios y 85 activistas, entre otros, habrían sido víctimas de este espionaje.En la Argentina, la decisión del diputado nacional Javier Milei de sortear su salario entre quienes se inscriban en una lista todavía genera repercusiones. Desde el kirchnerismo aseguran que esa base de datos que construyó el legislador fue vendida al sector privado.En este marco, hay una mezcla de preocupación y resignación frente a la utilización de información personal que hacen los algoritmos y las soluciones de inteligencia artificial. El 56% de las personas encuestadas a nivel global están preocupadas por el uso de sus datos que hacen las soluciones de inteligencia artificial y la toma de decisiones automatizada, según un relevamiento privado.Otro de los inconvenientes detectados es que los usuarios consideran que no pueden proteger adecuadamente sus datos, principalmente porque no existen precisiones sobre lo que las empresas acopian y hacen con esa información, según el estudio de privacidad realizado por la empresa Cisco.Precisamente, ayer fue el día Día Internacional de la Protección de Datos Personales, por el aniversario de la aprobación en Europa del convenio 108, al cual adhirió la Argentina. El Estudio sobre la Privacidad de los Datos en 2022 de Cisco relevó la opinión de más de 4.900 profesionales de 27 países.Desde la empresa argentina VU Security destacaron que en el primer semestre del año 2021 se registraron tantos ataques a la seguridad como en el curso de 2020 y que en el país se verificó un incremento del 70% de casos de delitos informáticos entre el 2019 y el 2020. El incremento equivale a todos los delitos cometidos en los 5 años anteriores a la pandemia.En Argentina rige la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326, que resguarda a las personas para que sus datos no sean utilizados sin su consentimiento, habilita solicitar la localización de estos en bases de datos públicas y privadas, actualizarlos, borrarlos o mantenerlos confidenciales. La masificación de la digitalización requiere de medidas que alineen a todos los sectores, pero es primordial contar con programas de educación y concientización que sean gratuitos y federales, consideraron desde la empresa nacional.Los ataques a bases de datos a nivel global contra redes corporativas aumentaron en un asombroso 50% con respecto al año anterior, indicó la compañía Check Point Research.Un tercer estudio, en este caso realizado por la consultora KPMG, en América Latina y Norteamérica, arrojó que el 83% de las más de 600 personas consultadas indicaron que su empresa ha padecido al menos un ciberataque en los últimos 12 meses, en tanto que un 71% aseguró haber sufrido fraudes.