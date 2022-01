La Secretaría de Producción apuesta a seguir acompañando emprendimientos

Rafaela Impulsa es un programa municipal de créditos, creado bajo la Ordenanza N.º 4942, que provee un fondo rotatorio que se compone por lo recaudado en concepto de multas de tránsito y otras multas y del recupero de los préstamos ya otorgados. Estos créditos están destinados a emprendimientos productivos, de comercialización de bienes y de servicios. Para acceder, los proyectos deben demostrar viabilidad técnica, económica y ambiental.

En esta oportunidad, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia y Viviana Minetti del equipo tutor de Rafaela Impulsa, visitaron dos emprendimientos de nuestra ciudad. Tiempo atrás, estos adquirieron un crédito para ampliar sus respectivos proyectos o negocios.



"ESTAR CERCA DE LOS

QUE QUIEREN PRODUCIR"

En el recorrido, Juan Ignacio Ruggia expresó: “Visitamos los emprendimientos “Flow Hecho a Mano” y “El Obrador”. Son dos de todos los emprendimientos que estamos acompañando con el programa municipal Rafaela Impulsa. Ver el trabajo que hay en cada uno de estos lugares y cómo a través de del crédito otorgado por la Municipalidad pudieron adquirir máquinas para potenciar cada de sus proyectos, nos pone muy contentos”.

El funcionario destacó que “estas visitas son parte de lo que hacemos durante todo el año. Resaltamos que Rafaela Impulsa lleva entregados más de 225 créditos, y más del 90% de esos emprendimientos siguen funcionando. El monto entregado desde 2014, que es cuando inició el programa, es de $22.840.120. Vemos que funciona muy bien y nos pone orgullosos como Estado estar presentes y cerca de las y los que quieren producir y trabajar”. “Además, aprovechamos el momento para contarles que estamos trabajando para generar nuevas oportunidades para las y los vecinos de nuestra ciudad, a través del programa Cadenas de Valor Inclusivas y diversos programas de empleo”; cerró.



"ESTAMOS MUY CONTENTOS"

En la visita, Daiana Suárez, emprendedora de Flow Hecho a Mano, contó: “Con el programa Rafaela Impulsa me pude comprar la recta industrial, la bordadora, la remalladora industrial y también insumos para confeccionar diferentes productos de marroquinería. Realmente recomiendo este programa porque es un gran impulso para poder crecer, porque a veces solos como emprendedores no se puede. Esto te da un empujón a comprar máquinas y aumentar la producción. Creo que es una gran ayuda para lograr nuestros sueños”. A su turno, Lisandro Maine, emprendedor de El Obrador, dijo: “La herramienta que me dio Rafaela Impulsa fue un crédito para conseguir el horno que estaba necesitando. Ahora podemos producir más, con más volumen y calidad. Les recomiendo este programa a otros emprendedores, creo que es una gran ayuda. Estamos muy contentos”.



PARA INTERESADOS

EN EL PROGRAMA

Por último, Viviana Minetti, integrante del equipo tutor de Rafaela Impulsa, manifestó: “Nosotras en el equipo somos tres: Yanina, Marcela y Viviana. Estamos a disposición para que se contacten telefónicamente a través del número 3492-641706 o también personalmente en calle 9 de Julio 420, en la Oficina Municipal de Empleo, a partir de las 7:15 de lunes a viernes. Todas las personas que estén interesadas o tengan dudas, están invitadas a contactarse o acercarse y les contaremos de qué se trata este programa”.