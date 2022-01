El Hospital cuenta con un dispositivo de seguimiento

La pandemia no solo impone la exigencia de ocuparse del día a día y de las cuestiones dinámicas que ésta va presentando a lo largo de estos casi dos años, sino que el desafío es también poder trabajar en el seguimiento de los efectos a mediano y largo plazo de pacientes que contrajeron Covid.

En ese sentido, el director del hospital Jaime Ferré, Dr. Emilio Scarinci, contó que el efector público de salud, cuenta con un dispositivo de seguimiento de pacientes post Covid. El mismo realiza una evaluación integral a través de los médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y psicólogos. Además, indicó que en estos momentos el hospital está trabajando en modo polivalente, atendiendo Covid y patologías generales.

Por otra parte, la médica infectóloga Sandra Cappello, comentó que “el seguimiento de los pacientes post Covid, lo ha hecho cada médico de cabecera a sus pacientes, los centros de salud a los vecinos que son de su área y en el hospital hay un dispositivo que sigue atendiendo a aquellos pacientes a los que les quedaron secuelas”.

Asimismo, los diferentes profesionales consultados indicaron que no hay estadísticas de cómo quedó la población que se contagió de coronavirus, ya que la gente no se atendió en un único lugar y además no se ha hecho un relevamiento referido al tipo de secuelas que se han observado. Sin embargo, se informó que hay muchas personas que continúan con diversos controles, ya que quedaron con afecciones respiratorias a partir de la ola anterior de la pandemia.

En tanto, Cappello dijo que “lo que estamos viendo con esta nueva variante, es que los pacientes se ven afectados por cuadros leves, que se presentan como un resfrío y que una vez que tienen el alta, persiste la disfonía y una tos molesta que puede durar mucho tiempo. También observamos que hay mucha gente que mejora del cuadro clínico y después de 10 o 15 días vuelve a tener síntomas. Eso no significa que se reinfecten, pero sí puede ser que se reactiven las manifestaciones clínicas”.



SOBRE POSIBLES LESIONES O MANCHAS EN LA PIEL



Acerca de la urticaria, una de las patologías cutáneas asociadas al Covid-19 y a manchas en la piel que pueden indicar que una persona tuvo esta enfermedad, la doctora explicó que “no es muy frecuente ver lesiones en la piel post Covid, sí son frecuentes de ver –más en la ola anterior y en menor medida en esta- reacciones alérgicas que se dan en el curso del Covid; que una persona venga con lesiones en la piel, no necesariamente indica que sí o sí haya tenido coronavirus: Esas lesiones pueden obedecer a un sinnúmero de causas, no son patognomónicas del Covid, es decir que si yo veo determinadas lesiones las asocie a esta patología únicamente. Te pueden orientar, te pueden hacer pensar, pero yo vi muy pocas manifestaciones en piel”, detalló.

Algunos dermatólogos argentinos, informaron que observaron aproximadamente un 25% de pacientes a los que se les presentaron manifestaciones en la piel por haber tenido Covid o estar cursando Covid. Especificaron que pueden ser simples sarpullidos, reacciones como urticaria y, sobre todo pseudosabañones, es decir, no se trata de los típicos sabañones provocados por la exposición de la piel al frío, sino que se producen como resultado de las microtrombosis que genera dicha infección viral.