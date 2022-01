El frustrado Shopping de Rafaela y un debate que todavía sigue vivo

El viernes 8 de mayo de 2009, la ciudad inauguró orgullosa su nueva Terminal de Ómnibus en el oeste de la ciudad y tal vez en ese mismo momento comenzó a discutirse cuál sería el destino del edificio, ahora desocupado, que hasta su traslado al nuevo emplazamiento ocupaba la estación de colectivos interurbanos.En sus orígenes la construcción albergó al primer Mercado a gran escala de la ciudad y había sido inaugurado en el año 1929, como parte de una política para la higiene pública de los alimentos, cuando Rafaela tenía 22 habitantes. Fue a partir de 1970 que se transformó en la vieja terminal de ómnibus.Un pedazo inmenso de la historia de la Perla del Oeste había transcurrido en ese lugar y todo parecía indicar que en los actores de la sociedad interesados no había apuros para definir qué finalidad tendría toda esa apetecibles estructura.Pero no fue así porque cinco meses después una iniciativa de inversión millonaria (cercana a los 42 millones, en aquel tiempo) presentada por un grupo desarrollador (GLA), con varios varios shoppings levantados en provincia de Buenos Aires, propuso construir un polo comercial con un Centro Cultural y Comercial, que tendrá 22.647 metros cuadrados totales cubiertos, a cambio de una concesión por 30 años para la explotación.La iniciativa debía, en primera instancia, superar las evaluaciones a las que iba a ser sometida por los organismos técnicos de la Municipalidad y también contar con la aprobación de la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano. Con el visto bueno de estas etapas, la propuesta luego sería enviada al Concejo Municipal para su aprobación; y más tarde se iniciará el proceso licitatorio, al que tendrán acceso otras propuestas e inversores. Pero estos exámenes nunca tuvieron resolución porque, en paralelo, se desató un profundo debate a todo nivel de la comunidad y todo este proceso quedó paralizado.La propuesta encontró rápidamente reparos en sectores vinculados a la cultura que objetaron, entre otras cuestiones, los espacios y la imposibilidad de ampliación de la Escuela de Música y el Liceo Municipal.Tampoco se ahorraron críticas desde el Centro Comercial e Industrial, fundamentalmente, por el impacto que tendrían en el comercio local los nuevos locales de venta y la cesión del inmueble sin costo alguno por 30 años.Los que se manifestaban a favor del shopping mostraban encuestas, y aunque nunca se conoció cuál era su fuente tampoco es innegable que representa lo que muchos rafaelinos piensan, en las que la mayoría de los ciudadanos veían a Rafaela como “una ciudad aburrida” y que el centro comercial era necesario. Otros, esgrimen que ciudades cercanas, de la misma dimensión que Rafaela tenían un shopping y apuntaban contra los comerciantes por no querer competencia.Luego de varios encuentros de los sectores contrarios a la instalación del mall y el estado deliberativo creciente en el que se había ingresado, el Gobierno municipal, a cargo de Omar Perotti, decidió parar la pelota y convocar a un Seminario Taller con todos los actores (los pro y los contras), que se realizó en Sociedad Rural, para resolver de una vez por todas el futuro del edificio.Con las conclusiones, finalmente, en el cierre del 2010, el Consejo Consultivo Social -instancia que nuclea a las autoridades locales e instituciones intermedias más representativas de la ciudad- decidió destinar el predio de la antigua estación a un polo cultural, un centro de convenciones y exposiciones y un área destinada a diferentes servicios.POSTURAS DE AYER Y DE HOYTodo parecía haber quedado en el olvido hasta que, como se indica en el principio de esta nota, una publicación en redes sociales disparó nuevamente aquellas expresiones a favor y en contra. Algunas de ellas, por cierto muy desubicadas, contra el propio Algaba.Los comentarios del titular de la cuenta de facebook actuaron como disparador al mostrarse a favor de lo que pudo ser el shopping de Rafaela. En ellos, asegura que “era una idea aceptada por la opinión publica”, que “fue resistida por sector de la cultura rafaelina y ccirr” y que terminó saliendo “un híbrido, hoy ocupado prácticamente x dependencias municipales”.Su visión recogió muchas expresiones a favor, con variadas argumentaciones, pero también las hubo en contra. Entre ellos hubo dos que por la representatividad institucional que ostentan se destacaron.Una, fue la de Gabriel Faber, presidente del Paseo del Centro, quien le preguntö de dónde había sacado que fue una idea “aceptada”, cuando fue precisamente la opinión pública, “la que impidió que se haga”, cuando “en un acto democrático se rechazo” la instalación del shoppingA su vez, le recordó que se estuvo por ceder “un edificio publico” para que unos pocos hagan un negocio inmobiliario privado, hubiera sido una locura” y recalcó que “el sector comercial nunca se opuso a un shopping, sino que, la ciudadanía se opuso a que se haga en un edificio publico”.En el mismo sentido, el actual secretario de Cultura, Claudio Steppfer, posteó su punto de vista y manifestó que “las corrientes de ideas y de opiniones respecto del destino de aquel edificio eran, ciertamente, muy diversas … incluida la que bregaba por un complejo o centro cultural, que fue la que finalmente prosperó. A esta última idea adherían mayoritariamente artistas, instituciones y agentes culturales de diferente índole, que a pesar de sus distintas miradas supieron organizar, canalizar y expresar sus inquietudes con razones que resultaron más persuasivas que las otras posturas, de modo tal que primó la decisión de que ese edificio público continuará siendo público, y que se emprendiera allí un proyecto con fines vinculados con la cultura”, dice Steppfer y agrega: “Se trató de un proyecto participativo y abierto en el que intervinieron diversas instituciones, no fue una decisión a puertas cerradas, y el concurso de anteproyectos fue público también. En definitiva, el Complejo fue el resultado de un proceso democrático, en el que el Estado facilitó los medios para que prosperara la idea que con más fuerza y certidumbre emergió y se defendió desde los sectores de la comunidad que estuvieron dispuestos a participar activamente”.