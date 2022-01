Por qué el que tuvo Covid debe esperar 90 días para vacunarse

El secretario de Salud de la Provincia, Jorge Prieto, aclaró el jueves que “quien tuvo Covid debe esperar 90 días para vacunarse tal como se sugiere y aconseja en el protocolo” a la vez que indicó que “el haber padecido la enfermedad no contraindica la vacuna”.“Lo que los especialistas nos enseñan es que cuando uno padece una enfermedad natural, el organismo trata de desembarazarse con los anticuerpos neutralizantes del virus natural. Entonces, introducir una vacuna cuando el organismo está luchando contra ese virus no suma anticuerpos en el tiempo” explicó Prieto durante la conferencia de prensa que ofreció en la sede de ATE en la ciudad de Santa Fe.El secretario de Salud amplió remarcó que “lo que se sugiere es aguardar 90 días luego de haber contraído la inmunidad para vacunarse porque existe una inmunidad celular. Pero hay que agregar que la vacuna no está contraindicada en estos casos. Y si alguien quiere vacunarse lo puede hacer. Siempre y cuando tenga el alta médica”.