"La Nada", el nuevo single de Andrés Bernini

El músico Andrés Bernini lanzó su nuevo single "La Nada", un tema que nació durante la fase estricta del aislamiento social, preventivo y obligatorio que debimos cumplir en 2020, "como una idea y un sentimiento que fue tomando forma de canción", manifestó el sunchalense radicado en Rafaela.

En tal sentido, Andrés reveló que este single se gestó durante el encierro, "como una necesidad". Y agregó: "Creo que vivimos todos y todas situaciones muy personales, íntimas, donde la soledad y los vínculos humanos ya no los vivíamos igual".

Esta canción "de rock, mid-tempo, con guitarras limpias y distorsionadas, teclado que marcan el riff principal y cuerdas que le dan un color, que me pareció lo demandaba el tema, trata de emociones y pensamientos que emergieron o se expusieron en la cuarentena, en esta pandemia", puntualizó el músico y aseguró que "tanto la música como la letra, van narrando un paisaje y describiendo sentimientos".

Con respecto a cómo fue el proceso de creación de "La Nada", Andrés sostuvo que nació la melodía de voz junto con la letra, "jugando con acordes en un piano y después fui a la guitarra clásica. Una vez que la canción tenía su estructura, grabé los instrumentos en mi casa con una placa de sonido y una PC, y comencé a trabajar la preproducción, a probar ideas, arreglos, instrumentación, entre otras cosas".

"La Nada" no es una canción más para Andrés, sino que "como con toda canción, más al ser autor de la letra y compositor, uno pone mucho de uno mismo en la obra y en mi caso, busco transmitir, conectar con la otra persona que la escucha y que esa persona se conecte con emociones, sentimientos, pensamientos propios", expresó. A su vez, remarcó: "Una vez que la canción sale a la luz, ya siento que tiene vida propia. Lo que pasa después es impredecible y eso me gusta mucho de la música".

Durante la producción final de la canción, el músico trabajó a distancia con Sebastián Lucero en su estudio "Lucerito Records", ubicado en la localidad de Ataliva, lugar donde grabó su voz. "Él, además de ejecutar las guitarras, trabajó en la producción musical y en la mezcla y master final". A ellos se sumó la cantante Ariana Álvarez, quien estuvo a cargo de los coros.

Aparte de lanzar temas como solista, Andrés forma parte del grupo Circadian, junto a Ignacio Lanza y Maximiliano Carena, con quienes publicaron hace muy poco "Veo el sol", su nuevo single. Actualmente, la banda se encuentra trabajando en nuevas producciones. "Es un proyecto musical al que le dedico mucho tiempo y energía. Tenemos una agenda para este 2022 con producciones audiovisuales, grabaciones, y fechas con presentaciones en vivo", declaró el músico. Y adelantó: "Como solista, estoy preproduciendo un nuevo tema, que sería el tercero, con la misma forma de trabajo que 'La nada'".

Para cerrar, el músico confesó que las expectativas "son muchas, siempre están y las celebro". En relación a ello, afirmó que su deseo para con este tema es "llegar a la mayor cantidad de personas con la música, aunque suene medio abstracto, eso es lo que me moviliza para componer, para crear. La música es vital en mi día a día y compartirla con otras personas es lo que busco. Apuesto todo a cada canción".

"Después ya hay todo un trabajo de producción y difusión que al ser un músico independiente, uno va aprendiendo siempre. Y es mucho trabajo, uno pone muchos recursos, tiempo y energía en eso. En Rafaela y Sunchales hay músicos, músicas y bandas que se manejan de forma independiente también y que tienen muchas producciones, obras y música de muy buen nivel para mostrar", concluyó Andrés Bernini.

Tanto este single como los otros lanzados por el artista se pueden escuchar en las diferentes plataformas de música, como Spotify o Apple Music, y asimismo, en su canal de YouTube, el cual lleva su nombre. Además, pueden encontrarlo en Instagram como @andresbernini y Facebook, donde comparte todo su trabajo.



Sobre el músico

Andrés Bernini es un músico de la ciudad de Sunchales, actualmente radicado en Rafaela. El single "La Loba" marca el inicio de la trayectoria como solista en su carrera. Formó parte de diferentes formaciones musicales. En tal sentido, grabó un EP y dos discos con la banda Seres Nocturnos; un disco con la banda Insomnes; y actualmente, es integrante de la banda de rock alternativo Circadian.

Con dichas bandas compartió escenario con artistas como Marky Ramone, Skay Beilinson, Jóvenes Pordioseros, Carajo, Riff, entre otras; y también participó del festival Cosquín Rock 2020.



Ficha técnica

Letra/Música: Andrés Bernini

Producción Musical: Andrés Bernini/ Sebastián Lucero

Grabación: NPP Home Studio (Rafaela)/ Lucerito Records (Ataliva)

Voces y bajo: Andrés Bernini

Guitarras Eléctricas: Sebastián Lucero

Teclados, cuerdas y programaciones: Andrés Bernini/ Sebastián Lucero

Coros: Ariana Álvarez

Mezcla y Masterización: Sebastián Lucero "Lucerito Records"