Cierre de Verano Activo junto a "Todos al agua"

En la mañana del día de ayer, Verano Activo, el programa educativo que impulsa el Ministerio de Educación de Santa Fe para el receso de verano, llegó a su fin en Rafaela y se despidió con una jornada recreativa en el predio del Centro de Educación Física Nº 53, de la que participaron también integrantes de la colonia "Todos al agua".

A su vez, la actividad de cierre contó con la presencia de la Secretaria de Gestión Territorial del Ministerio, Rosario Cristiani; del delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni; de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe; de la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen; del subsecretario de Deportes, Ignacio Podio; y autoridades del CEF N°53.

Además de disfrutar de juegos en la pileta del lugar, los chicos asistieron a un espectáculo infantil a cargo del grupo rafaelino "Los Napia", que se llevó a cabo en el salón principal del CEF Nº 53. Finalmente, la propuesta se completó con la entrega de un refrigerio y refuerzo alimentario.

Cabe destacar que, en nuestra ciudad, este programa se desarrolló en horas de la mañana con estudiantes de escuelas primarias y por la tarde con estudiantes de escuelas secundarias, quienes estuvieron en contacto con los promotores educativos de la Secretaría de Educación, para conocer sus situaciones escolares y así acercar la información necesaria para garantizar la continuidad de sus estudios.

Para Rosario Cristiani, se trata de espacios pensados para aprendizajes de la vida al aire libre, para compartir un momento con los compañeros y ejercitar el aprendizaje de la natación. "Son momentos importantes para la vida de los chicos y de la chicas. Ellos y ellas están muy felices", mencionó.

Asimismo, la funcionaria recordó que "Verano activo" forma parte de la línea principal de acción estratégica que tiene el Ministerio y que se denomina "Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo". Algunas de estas líneas de acción se desarrollan durante el verano y otras durante todo el ciclo lectivo.

"Esta es la segunda edición de 'Verano Activo', con la participación de casi 31 mil chicos y chicas en toda la provincia. Tenemos 250 sedes en 185 localidades de la Provincia y estamos muy satisfechos por el diseño que hemos logrado. Lo hemos hecho en muchos lugares en forma compartida con los Gobierno Locales", aseguró Cristiani. Y agregó: "Trabajando colaborativamente, pudimos tener muy vinculados a los chicos en actividades recreativas, lúdicas y pedagógicas no escolares".

Por último, la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio remarcó: "Muchos de ellos y de ellas han surgido de aquellas búsqueda que hemos hecho en toda la Provincia, de chicos y chicas que han tenido trayectorias más intermitentes en el último año".



"Todos al agua"

Por su parte, la colonia municipal de Rafaela "Todos al agua" se sumó a las actividades organizadas y puso fin al primer período del ciclo del verano 2021-2022. En ese contexto, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe consideró que es un lugar muy importante para brindar contención.

"En este tiempo de verano, donde muchos de los niños y las niñas no tienen otra actividad para realizar, esto es un lugar muy importante para llevar adelante la contención. La verdad es que estamos agradecidos al Ministerio de Educación de la Provincia por haber sido parte del Programa Verano Activo, por haber podido aportar desde nuestro lugar y porque hoy podamos tener todos los resultados que podemos ver", señaló Villafañe.

Al mismo tiempo, la funcionaria valoró el hecho de haber podido utilizar las instalaciones del CEF Nº 53, que han sido totalmente refaccionadas para que los niño de distintos barrios de la ciudad puedan disfrutar de actividades acuáticas y recreativas.

"Se trata de niños y niñas que no tienen posibilidades de acceder a un club o una colonia de vacaciones. En el programa de 'Todos al Agua', son 26 barrios los que han participado, divididos en el natatorio del Balneario y en el natatorio de la Granja El Ceibo", puntualizó.

Finalmente, Ignacio Podio detalló el perfil de las propuestas educativas que se realizan en el lugar. "La idea es poder enseñarles a defenderse en el agua y que puedan hacer actividades recreativas. A los chicos y a las chicas se las pasa a buscar por la vecinal del barrio de forma gratuita, al llegar se les da un refrigerio y después se le enseña a defenderse en el agua. También se organizan juegos recreativos y se los vuelve a dejar en la sede vecinal", precisó el subsecretario de Deportes.

"El programa municipal 'Todos al agua' va a continuar en la pileta municipal de calle J. V. González y Chaco. Hasta ahora fueron más de mil los chicos y chicas que se animaron", concluyó Podio.