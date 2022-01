Se concretó el lanzamiento del próximo Torneo de Verano del Midgets del Litoral

Debieron transcurrir nada menos que 15 años para que el Midgets del Litoral vuelva a disputar un Torneo de Verano, que en esta ocasión se llevará a cabo íntegramente en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.

Justamente en esa población, donde tiene su sede la Asociación Midgets del Litoral, entidad que fiscaliza la actividad de la popular categoría desde la temporada 1967, se efectuó la presentación del certamen.

Toda la información relacionada con el citado evento fue ofrecida por Arturo Montrucchio (presidente de la AML), Conrado Ingaramo (vicepresidente de la FAPCDMS y directivo de la AML), Matías Franco (vicepresidente de la ACPML), Roberto Operto (delegado de la AAV), Raúl Bertholt (comisario técnico) y Raúl Suárez (titular de MS Producciones).

Se ratificó que el Torneo de Verano constará de cinco fechas, disputándose la primera el 5 de febrero, como todas las restantes en el circuito "Juan F. B. Basso", ubicado en el Complejo Deportivo "Octavio Bessone" de Vila, propiedad de la AML.

Luego se correrá el 19 de ese mes, el 12 de marzo, el 2 y el 23 de abril, con la particularidad que la segunda y la cuarta estarán reservadas a pilotos invitados.

En ese aspecto, se dejó en claro que las fechas 1, 3 y 5 tendrán características "normales", a las que se sumarán las dos "especiales" ya mencionadas.

Precisamente, en estas últimas pruebas, aquellos que compitan con un invitado recibirán puntaje y medio, en tanto que si lo hacen solos tendrán el puntaje habitual.

También se mencionó que el piloto que inicie el Torneo de Verano como titular, no podrá hacerlo en las pruebas especiales como invitado.

En cambio, sí estará habilitado un piloto que lo haga como invitado, en una próxima carrera, como titular, pero obviamente, en ese caso, ya no podrá competir nuevamente como invitado.

Se aclaró que los pilotos deberán participar al menos en dos oportunidades en el Torneo de Verano, para no penalizar cuando se ponga en marcha en el mes de septiembre el Torneo Oficial 2021/2022, que se denominará "Arturo Alias".

En este caso, la referencia está destinada a los titulares, ya que no se tendrá en cuenta la participación de quienes lo hagan como invitados.

Volviendo al Torneo de Verano, las posiciones de largada en cada una de las series se determinarán mediante la realización de un sorteo, por el sistema de "todos a la bolsa" en las cinco fechas.

Para ser campeón, es necesario ganar al menos una carrera, en tanto que se estipuló que un piloto titular podrá competir con invitados distintos en las dos fechas de esas características: segunda y cuarta.

Respecto de las dos carreras "especiales", se desarrollará este cronograma de actividades: pruebas, únicamente para invitados; series, invitados o titulares sin invitados; semifinales, titulares; prefinales, titulares; primera final, titulares (con el 100% de los puntos y clasificatoria para la segunda final, con invitados (con el 50% de los puntos y sin la participación de los titulares).

En el caso que el o los lugares que fueran dejados por los titulares en la grilla, se completará la misma con los invitados mejor clasificados en las prefinales que no hayan tenido acceso a la final. Solamente sumarán puntos para el torneo paralelo de invitados, sin aportarle a los titulares.

Al momento de registrar sus inscripciones, los participantes que cumplan ese trámite en binomio recibirán 10 puntos, mientras que si lo hacen sin pilotos invitados recibirán 5. Será ganador de la carrera el binomio que obtenga más puntos en la sumatoria de las dos finales y no regirá el sistema de Play Off.

Respecto de la cantidad de inscriptos para la fecha que marcará el inicio del Torneo de Verano, los relevamientos que se llevaron a cabo en los últimos días estiman que serán más de cincuenta, incluyéndose en esa cifra al menos cinco debutantes.

De esa manera, se pone de manifiesto el interés de los pilotos y equipos, que estarán ante la opción de retomar la actividad, luego de haber finalizado en diciembre del año pasado el Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - Copa "Forni Sport", en el que obtuvo su primer título Matías Audino.



POR STREAMING

Otro tema importante, que se anunció en el transcurso de la conferencia de prensa, es el referido a la nueva forma de televisación en directo de la categoría, que será libre para todos los cables interesados en emitir la actividad, pero las personas que no tengan acceso a ese servicio, se le otorgará la posibilidad de adquirir el streaming, debiendo ingresar al sitio www.ticketgo.net.ar.