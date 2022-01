Derribando todos los obstáculos

Ese viaje del descrédito a la admiración en poco tiempo, nos persigue en distintos ámbitos de nuestra comunidad y en no pocas ocasiones, nos ha dejado vacíos frente a la realidad.

Este análisis no presume de filosófico, en todo caso le sirve al autor de la nota como auto referencia, conducente a una posición templada que evite, adherir generosamente a causas, en este caso deportivas, que están fuertemente condicionadas a factores externos, de esos que nadie puede manejar de forma intachable.

El último jueves asistimos a una prueba más de esto que estoy marcando, en la observación del proceso de maduración que el combinado nacional transmite sin solución de continuidad y qué en el caso del partido jugado en Chile, al sumar un puñado de obstáculos inéditos, dejó una estela de elogios, que no deberían ser el germen para ese conocido triunfalismo criollo y ser nutritivo para fortalecer la confianza tantas veces melladas por otros procesos, que nos dejaron a las puertas de la ruina.

Lo de Scaloni es una cosa seria. Una definición que, a esta altura de su gestión, tiene fundamentos que se sostienen en la coherencia de sus actos y en las respuestas que los futbolistas convocados ofrecen sin posturas demagógicas ni clichés románticos y tribuneros.

Este martes, cuando Argentina reciba en Córdoba a Colombia por un nuevo capítulo de estas Eliminatorias, el entrenador nacido en Pujato superará la marca de Alejando Sabella al frente del equipo nacional (quedará el debate para los fans de las estadísticas, si se cuenta como tal, el partido ante La Roja, ya que Scaloni armó el equipo y luego no pudo viajar por las exigencias sanitarias). El dato es fuerte y autoriza sin dudas a profundizar el análisis de éste mandato, que arrancó a mediados de 2018, como un interinato culposo de Claudio Tapia y que hoy representa la decisión más acertada desde que preside la casa de calle Viamonte.

Una vez más el fútbol haciendo gala de sus laberínticos caminos. Toda la tarea hasta aquí desarrollada, es desde el punto de vista comparativo, una puesta en valor de los recursos heredados, no hay dudas que ha logrado potenciarlos a Lionel Messi y a Ángel Di María y es autor de una renovación en la que nadie creía, pero que ahora, ojos vistas, se ha convertido en la más acertada desde los tiempos de José Pekerman y Hugo Tocalli, que le entregaron al fútbol mayor, jugadores con identidad y pertenencia, a las causas que los trascendieron.

La cualidad singular en el caso del equipo técnico que lidera el santafesino, es que esa búsqueda de jugadores que, por perfiles y ambiciones, debían hacerse cargo de una remontada histórica, ha sorprendido a todos, generando una empatía con las generaciones más jóvenes, a quienes ya no les resulta indiferente la Selección Mayor, incorporando a su idolatría nombres impensados.

Todos esos obstáculos se han sorteado prescindiendo de frivolidades y enfatizando el valor del trabajo, modelos inéditos para una comunidad que ve en muchos deportistas de elite y otros ídolos de barro, modelos de peligrosa laya.

Prolongo mi interés más allá del partido que se disputó en los umbrales de Atacama, en la búsqueda de las declaraciones de los futbolistas, que no solo habían conseguido la victoria ante los chilenos, sino que también mostrando una fiereza espiritual poco frecuente, al tener que sobrellevar acciones premeditadas en las horas previas a ese choque decisivo para los locales, con el burdo sentido de amedrentamiento.

Me detengo en Rodrigo De Paul, miembro de honor de ese club de la renovación, cuyo nombre no figuraba en los anotadores de otros técnicos: "sólo deseo que, en nuestro país, a los equipos que vengan, se los trate de la mejor manera, y en todo caso, que las diferencias se resuelvan donde deben resolverse, en el campo de juego".

Una frase oportuna y templada de jóvenes que, educados en el fútbol europeo, vuelven periódicamente a fajarse con las picardías sudacas y que aún en la victoria, dejan una buena señal, un mensaje donde prevalece la moderación, al menos en las expresiones públicas, que siguen siendo las vías educadoras de nuestra sociedad.

Estoy cerrando una buena noche, infiero que vale la pena reescribir el álbum de las ilusiones, sin estridencias y sólo otorgando un voto de confianza, por la nobleza de los recursos que se utilizan y la sobriedad de las expectativas, que, al tratarse de metas en la alta competencia, deben ser ponderadas con relatividad.

En un tiempo que no suelen iluminar los méritos para alcanzar los mejores resultados, al menos en nuestro país, esa avidez que seguimos teniendo, la mayoría de los ciudadanos de a pie, encuentra por un momento, un cálido refugio en esta nueva etapa del fútbol argentino, o mejor dicho, de este proceso que contempla premisas como: trabajo colectivo desde la conducción, roles por merecimientos e interlocutores adecuados, un proyecto que debería trascender los resultados, pero que en esta disciplina, el mismo se torna de alto riesgo.

Scaloni superó ese tiempo de miradas torvas y ahora camina respaldado por los hechos variables, que no siempre se ordenan para otorgar confianza ciega, con un invicto de 28 partidos, la recuperación de un trofeo como la Copa América después de casi tres décadas, con ese ojo clínico que lo ha guiado para localizar jugadores versátiles, con una clasificación holgada para el Mundial de Qatar y un manual de estilo que no lo esconde debajo de la almohada.

Estos sentimientos profundos de la patria futbolera, están en las mejores manos…