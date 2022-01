Empleado municipal atacado a tiros por vecino de su hermana

Temiendo por su integridad física, el agredido no se detuvo al ver que el acusado tenía en sus manos un arma de fuego. Frente a dicha actitud, el agresor efectuó al menos dos disparos, y los proyectiles afortunadamente no impactaron en el cuerpo de la víctima del ataque.

Un empleado de un obrador municipal de La Banda, denunció que fue atacado a tiros por un sujeto del barrio El Tuscal, con quien habría tenido un conflicto el pasado sábado.

Afortunadamente las balas no lo alcanzaron.

El episodio se registró cuando Marcelo Sández, de 37 años de edad, regresaba a su casa, tras cumplir su jornada laboral.

Y cuando se movilizaba en su motocicleta por calle Antajé, al girar hacia Suipacha, con dirección a calle Chejolao, observó que el acusado le hacía señas de que se acercara.

Por entonces, el sujeto de mención estaba en una cancha de fútbol ubicada en el lugar.



NO SE DETUVO

La víctima, temiendo por su integridad física, decidió no detenerse al ver que el acusado tenía en sus manos un arma de fuego.

Frente a dicha actitud del trabajador municipal, de acuerdo a El Liberal quien trataba de que se detenga efectuó al menos dos disparos con el arma que portaba, y afortunadamente los proyectiles no impactaron en la humanidad del agredido no impactaron en su cuerpo.



DENUNCIA

Tras el ataque, Marcelo Sández se presentó en la Comisaría 15ª y realizó la denuncia.



LO PREVIO

Y ante los uniformados comentó que días ante había salido en defensa de su hermana -vecina del agresor-, ya que éste había intentado golpearla.

En la ocasión, el denunciado trató de apuñalarlo, pero por fortuna no lo logró ya que intervino una de sus hijas, y le quitaron un cuchillo tipo puñal.



PROHIBICIÓN

Consecuentemente, el Fiscal de turno ordenó que al acusado se lo notifique sobre una medida de prohibición de acercamiento a la víctima.