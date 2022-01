Está en suspenso la designación de Bello

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La empresa satelital estatal Arsat dejó en suspenso la designación en su directorio de la ex funcionaria menemista Claudia Bello, luego de la polémica que generó la noticia y las diferencias dentro del propio oficialismo.El nombramiento de Bello se dio a conocer el pasado miércoles a través del Boletín Oficial, donde se publicó la resolución 17/2022 firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, por la cual se proponía a Bello como nueva integrante del directorio de la empresa.Inmediatamente se dispararon especulaciones en torno al motivo de esa designación, algunas de las cuales apuntaron a que no todos en el Ejecutivo estaban al tanto de esa propuesta, mientras que otras señalaron la cercanía de Bello con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz.El mismo martes por la tarde se reunió la asamblea ordinaria y extraordinaria de Arsat que había sido convocada por la resolución 17/2022 y decidió dejar en suspenso el temario que tenía pendiente de tratamiento, en el cual figuraba la propuesta de designación de la ex funcionaria menemista."Por tratarse de un temario que incluye 14 puntos, la asamblea continuará sesionando en los próximos días para analizar cuestiones relativas al presupuesto y la designación de autoridades que integrarán el directorio de la empresa", indicó Arsat.Bello ocupó diversos cargos durante la presidencia de Carlos Menem en la década de 1990, entre los que se destaca como el más recordado el de interventora federal de la provincia de Corrientes entre agosto de 1992 y febrero de 1993.También fue subsecretaria de la Juventud de la Nación; subsecretaria de Acción Pública y Derechos Humanos y secretaria de la Función Pública​, habiendo sido procesada por presuntas irregularidades durante su ejercicio de ese cargo.La Justicia la investigó por las contrataciones directas y sin licitación que llevó a cabo para brindar soluciones ante el supuesto problema que se estimaba para el año 2000, conocido como Y2K, pero fue absuelta en 2011.Tras la designación de Bello en el directorio de Arsat, distintos dirigentes políticos manifestaron sus opiniones a través de las redes sociales.