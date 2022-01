Nuevo reclamo de hipotecados UVA

BUENOS AIRES 28 (NA). - La cuota de los créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) no para de subir y los más de 100.000 hipotecados renuevan su reclamo y advierten con una ola de remates en el caso de que el Gobierno no atienda sus demandas.

Perla Figueroa y Paola Gutiérrez, integrantes de Hipotecados UVA, dialogaron con NA y expresaron su preocupación por el valor de los créditos y por la falta de respuestas gubernamentales.

El nuevo valor de la UVA produce "mucha desesperación y angustia porque claramente esto no tiene tope", dijo Figueroa y agregó que el constante incremento "está llevando a una escalada que asfixia la economía de los hogares".

Gutiérrez, por su parte, aseguró que "es un día triste porque muchas familias empiezan a malvender lo que fue su derecho al acceso a una vivienda digna" y advirtió que "la UVA no tiene techo, hoy puede estar a $100 y si se descontrola todo en un año puede estar a $200".

Los créditos UVA fueron lanzados en 2016 por el Banco Central con el fin de generar una nueva modalidad de ahorro y de préstamos que faciliten el acceso a la vivienda propia.

El sistema de indexación fue atado al índice de inflación, lo que desencadenó una disparada constante en el valor del préstamo debido al aumento del costo de vida en el país.