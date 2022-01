Una escasa transparencia

En la Argentina la política se judicializa, la justicia se politiza. En el mientras tanto, las causas de corrupción con ex funcionarios implicados, duermen en el último cajón de los jueces o bien avanzan a paso de tortuga sin riesgo para los imputados, acusados o incluso condenados en primera instancia puesto que muchas veces se necesita un fallo de segunda instancia para mandar a alguien a la cárcel. Los abogados de los acusados tienen un arsenal de recursos para ralentizar los procesos e incluso inventan términos como "lawfere" para victimizar a sus defendidos y llevar la discusión de la esfera de los juzgados a la política y los medios. Ahora también se incorpora la figura de "golpe judicial" para enturbiar aún más la discusión para ganar tiempo.Y como si el clima no estuviera lo suficientemente enrarecido, se convoca a una movilización de sectores afines al kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en sus escritorios tiene expedientes que afectan directamente a la actual Vicepresidenta de la Nación, salpicada por investigaciones sobre la corrupción durante los gobiernos kirchneristas.Con este escenario donde la corrupción no tiene castigo, no sorprende entonces que la Argentina haya retrocedido varios casilleros en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, publicado esta semana por Transparencia Internacional. El nuevo reporte indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86% de los países evaluados en los últimos diez años.Transparencia Internacional identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice. La complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción sostiene en sus conclusiones.En lo que hace a una visión general, el Índice de Percepción de la Corrupción que fue creado en 1995 clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). La puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50.A la cabeza se sitúan Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con 88 puntos. Desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67), que dejó de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez.¿Y Argentina? Volvió a empeorar en el Índice de Percepción de la Corrupción, tras un año con diferentes episodios en medio de la pandemia con ribetes escandalosos como el intento del gobierno de reformar la Justicia, el “vacunatorio vip”, la foto del cumpleaños de primera dama en Olivos durante la cuarentena estricta y los cuestionamientos por la falta de transparencia en la compra de vacunas. En ese contexto, durante el segundo año de gestión del Frente de Todos, Argentina obtuvo 4 puntos menos que el 2020. Por tal motivo, el país retrocedió 18 lugares y se ubicó en el puesto 96 entre los 180 Estados, dado que en el 2020 la Argentina obtuvo 42 puntos y quedó en el puesto 78 del ranking.La peor performance fue en 2015, con solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 entre los 168 países, más cerca del final de la tabla que ahora. Cabe recordar que el 2015 fue el último año que la Argentina tuvo como presidenta a Cristian Kirchner.Argentina no solo tiene pendiente mejorar su economía y la calidad de vida de la gente. También sus instituciones.