"Dos de cada tres personas que fallecen en la Provincia no están vacunadas"

El Ministerio de Salud provincial informó que este jueves abrió un nuevo vacunatorio en el centro de salud integral de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ubicado en Rivadavia 3325 de la ciudad de Santa Fe, que funcionará de lunes a viernes de 8 a 19 horas y en el que se otorgarán 230 turnos diarios con la posibilidad de aumentar en forma gradual.En ese marco, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, indicó que “ATE, el Ministerio de Salud y la provincia vienen trabajando desde los inicios de la pandemia. Inicialmente con su rol fundamental en materia de hisopados y seguimientos, y ahora con este nuevo vacunatorio”.“Esto sucede en un contexto en el que tenemos muchas personas con esquemas incompletos de vacunación. Así estamos dando prioridad a completarlos con la aplicación de las terceras dosis”, resaltó el funcionario acompañado por el director médico del centro de salud integrado, Pablo Ríos, y el secretario General de ATE, Jorge Hoffmann.Prieto enfatizó que “los refuerzos o terceras dosis aplican a los cuatro o cinco meses dependiendo del esquema que la persona haya recibido. Y esto es prioritario, porque comprobamos que la respuestas de las vacunas, que son seguras, están permitiendo que las hospitalizaciones y los cuadros de Covid sean leves”.“Es un dato objetivo que la mayor parte de los fallecidos no estaba vacunado -continuó-. Desde la segunda ola, dos de cada tres personas que fallecieron por Covid no estaban vacunadas. Miren cuántas vidas se hubiese salvado”, alertó el funcionario.En un mensaje dirigido a quienes no se vacunan, Prieto fue punzante. “En esta segunda ola, estamos viviendo un crecimiento exponencial en el número de casos. Hay casi 2 millones 200 mil contagiados en dos meses. Es casi el 50 por ciento de lo que hemos alcanzado a lo largo de la pandemia. En estos dos meses fallecieron unas 1800 personas. Dos de cada tres eran no vacunados. Si se hubiesen vacunado, habríamos salvado 1.200 vidas. Entonces, tenemos una herramienta que no podemos desperdiciar. Las vacunas son seguras”, expresó.En ese sentido, Prieto indicó que “las vacunas que se aplican en niños y embarazadas son más que seguras y similares a la de la hepatitis B, a la de la gripe y a muchas otras. No hay razones científicas para no vacunarse con ninguna de las vacunas disponibles”, continuó.Finalmente, explicó que “el gran desafío es que la ciudadanía comprenda la necesidad de aplicarse las terceras dosis. Y en eso radica la importancia del trabajo entre el Gobierno provincial articulado con los gremios, en este caso ATE, en un esfuerzo conjunto en cada uno de los territorios que puedan ampliar y universalizar el acceso a las vacunas”.“Los especialistas nos enseñan que una vez que padecemos esta enfermedad sumamos mayor nivel de inmunidad, y no sería necesario ni ideal colocarse otra dosis antes de esos 90 días, de todas maneras no está contraindicado, y si la persona decide aplicárselo se le aplica, siempre y cuando tenga el alta médica”, concluyó Prieto.Los porcentajes de vacunación que tiene la provincia de Santa Fe superan la media nacional. “Tenemos el 91% de esquemas completos”, señaló Prieto. Y tenemos un 30% de terceras dosis colocadas, con un 27% en niños”.En niños de 3 a 11 años, la provincia de Santa Fe tiene completado el esquema de vacunación en un 90%. Y en la población de 12 a 17 años, en un 85%. “Teníamos un 20% de niños de 3 a 11 años que no habían completado el esquema de vacunación. Al día de la fecha pudimos vacunar sólo al 10% de esos niños”, explicó Prieto sobre la marcha del plan.