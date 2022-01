Bonfatti respaldó el trabajo del MPA

El próximo 10 de febrero se cumplen 8 años de la implementación plena del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe. En ese marco, el exgobernador Antonio Bonfatti visitó en su despacho del Centro de Justicia Penal de Rosario al Fiscal General, Jorge Baclini.“A casi 8 años de la implementación plena del nuevo sistema y reconociendo que todavía queda un camino por recorrer para fortalecer la administración de Justicia, valoramos mucho todo el trabajo realizado y todos los esfuerzos que hasta acá se han hecho para dotar de recursos humanos, técnicos e infraestructura al MPA (Ministerio Público de la Acusación)”, consideró Bonfatti quien concurrió al encuentro acompañado por el ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi.Bonfatti también señaló que “en el marco de las transformaciones que impulsamos en todas las áreas de gobierno, hubo una fuerte decisión desde el día uno de la gestión del ex gobernador Binner para mejorar la administración de la justicia penal, proceso que nos permitió en mi gestión como gobernador poner en marcha el nuevo sistema”, recordó.En el mismo sentido, el ex gobernador indicó que “nos pareció importante aprovechar este encuentro para respaldar el trabajo que viene haciendo el MPA, tanto desde la fiscalía general como las regionales y el resto de los integrantes de esta institución, al tiempo que nos comprometimos desde el lugar en que nos encontremos para impulsar las acciones que aún falten para que se siga consolidando el sistema, dotándolo de más recursos humanos, técnicos y materiales para seguir cumpliendo cada vez mejor con su misión”.Entre otras definiciones, Bonfatti también expresó: “Desde todas las áreas del estado hay que complementar las acciones tendientes a mejorar la situación de la seguridad en la provincia y bajar la violencia. Ya sea desde la persecución penal que hacen los fiscales, la tarea preventiva que hace la policía, y también trabajando sobre el tejido social, como lo hicimos en nuestros gobiernos con el plan ABRE, el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, entre otras acciones que también contribuían a reducir la violencia que existe fundamentalmente en las grandes ciudades”.El ex gobernador, también señaló que la implementación del nuevo sistema procesal penal “significó en aquellos años un cambio histórico en Santa Fe y fue una referencia para el país, cuando nadie se animaba y en tiempos donde no abundan los cambios estructurales, nosotros lo hicimos, con decisión política y mucho esfuerzo y diálogo para vencer resistencias que siempre aparecen cuando se trata de transformaciones profundas. Deseo que el fuero penal federal avance pronto en el mismo sentido en el que ya avanzó la provincia”.“Todo lo que podamos mejorar de aquí en adelante en la administración de justicia en la provincia será siempre sobre la base del respeto al nuevo sistema moderno, transparente y fundamentalmente a través del diálogo institucional entre los distintos poderes del estado”, finalizó Bonfatti.El encuentro tuvo lugar en el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario, obra iniciada en la gestión de Bonfatti e inaugurada por el ex gobernador Miguel Lifschitz.