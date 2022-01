La Provincia recordó a las víctimas del Holocausto

El gobernador de la provincia, Omar Perotti y la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, participaron ayer del acto en conmemoración de las víctimas del Holocausto, ceremonia para rendir tributo y, a través de la cual, se ratifica el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a la generación de actos violentos contra grupos humanos.Como cada 27 de enero, se recuerda la liberación -por parte de las tropas soviéticas- del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en el año 1945. Se calcula que alrededor de un millón y medio de personas fueron asesinadas allí desde su puesta en funcionamiento en 1942, hasta su liberación producida tres años después.En noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió la fecha de la liberación de Auschwitz, como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto.En la oportunidad, el gobernador Perotti afirmó que “la reiteración de esta conmemoración, año tras año, nos compromete más. Es nuestro deber estar aquí y multiplicar este acontecimiento. El deseo de ser activos partícipes del diálogo y de toda expresión que nos acerque a la paz”, dijo el mandatario provincial.“Nuestra obligación es mantener activa la memoria, y seguir construyendo una provincia que acepta las diferencias, pero no las desigualdades. Sigamos construyendo una Santa Fe que nos integre, con oportunidades, con alta valoración solidaria y de paz. Que cada 27 de enero tenga este alto que hacemos para conmemorar, pero que tenga en cada uno de los días, el compromiso contundente y firme para instalar definitivamente esa conciencia en todo el pueblo santafesino y desde aquí, trasladarlo a toda nuestra Argentina”, concluyó el gobernador.LUCHA CONTRA EL ANTISEMITISMOSeguidamente, el vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Sergio Pikholtz, sostuvo que “estamos hoy aquí recordando el episodio más funesto de la historia reciente; de la historia de la que tengamos memoria y que ha sido escrita. De la degradación y depravación más absoluta de la moral humana, en ese abismo que representaron Auschwitz, los campos de exterminio y el nazismo. Estamos aquí para recordarlo porque al hacerlo tomamos precauciones para que no vuelva a repetirse en el futuro” indicó Pikholtz.“La Argentina es el único país de Latinoamérica, que forma parte de la Alianza Internacional del Holocausto y eso lo que hace es multiplicar el compromiso en la lucha contra el antisemitismo y los discursos del odio. El gobierno de la provincia de Santa Fe hoy y aquí, ratifica ese compromiso, lo cual nos reinvindica como personas y como miembros de esta sociedad”, concluyó Pikholtz.Por su parte, el presidente de la DAIA filial Santa Fe, Horacio Roitman, recordó que “en 2005, la ONU estableció el 27 de enero como el Día Internacional en Conmemoración las Víctimas del Holocausto, una resolución positiva porque las víctimas merecen ser recordadas y homenajeadas, así como los Justos que están en este Paseo, porque gracias a ellos, centenares de seres humanos fueron sobrevivientes y no víctimas”.En este sentido, Roitman destacó que “merecen ser recordadas porque la memoria y la educación son factores fundamentales para prevenir hechos aberrantes como la Shoah. Por su resistencia y resiliencia frente a la tragedia” expresó el presidente de la DAIA, filial Santa Fe.Por último, Roitman resaltó la “adopción en 2020 del gobierno nacional de la definición de antisemitismo, aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto; y destacamos y ponderamos sobre manera la adhesión en nuestra provincia, que es un ejemplo para muchas provincias de nuestro país. No podemos ni debemos bajar los brazos en la lucha contra el racismo, la discriminación y el antisemitismo, en definitiva, los discursos de odio”.Por último, el secretario de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, Federico Crisalle, expresó el mensaje del intendente, Emilio Jatón: "Nos encontramos aquí para mantener viva la memoria de todos aquellos que perdieron su vida injustamente. Como cada año, la consigna es recordar para no olvidar, es luchar contra el olvido, relatar los hechos a las nuevas generaciones, es contarlo una y otra vez para que nunca en la historia de la humanidad, ninguna persona tenga que someterse a la humillación y a la muerte que sufrió el pueblo judío".DECRETO PROVINCIAL N°78A través del decreto provincial N.º 78, la provincia de Santa Fe adhirió a la Resolución Nº 114 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del Poder Ejecutivo Nacional, por la cual se adoptó en el Sector Público Nacional la definición de "antisemitismo", aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), invitando a las provincias a la adhesión de la siguiente definición: "El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto".La actividad se realizó en el Paseo de los Justos entre las Naciones, en la ciudad de Santa Fe, y del mismo participaron también la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Anatilde Bugna; entre otras autoridades.