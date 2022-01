Los poetas siempre están

POR RAÚL VIGINIEn todo momento se los puede encontrar en alguna parte. Es cuestión de saber buscarlos y saber detectarlos cuando andan por ahí. Se puede decir que tienen una impronta indisimulada al desplazarse por los ámbitos de la cultura popular de esos días. Llegan, solos las primeras jornadas quizás, los siguientes siempre acompañados. Se detienen en cualquier situación y revisan sus papeles. Nunca falta un librito o varios entre su bagaje. Cualquier persona que asista al lugar que los reconozca los detiene, y ahí se entabla una charla amena que deja satisfecho al vate y emocionado al consecuente lector de su obra, pero felices a ambos desde ya. Los días se van sucediendo y el escenario Armando Tejada Gómez, aunque móvil, nunca ausente en la Escuela Roca de Cosquín, permite un sinnúmero de paneles con valiosos protagonistas de las letras locales, regionales, continentales y del mundo verseado. Muchos de ellos trascienden en sus publicaciones pero también en sus recitales con la palabra oral, y tantas veces más como autores de las letras del cancionero popular que poco a poco vamos aprendiendo cuando podemos elegir nuestros temas musicales más llegadores y terminamos cantándolos en serenatas, reuniones de amigos, celebraciones familiares y cuanta ocasión lo permita. Esos rostros tantas veces desconocidos, leen o recitan sus propias rimas, conmueven a cada instante, transportan con cada gesto, roban lágrimas con cada remate. “Y uno se va de novio con la vida…” diría Hamlet Lima Quintana. “Si me buscan el sur no hay huella que buscar, la huella de la luz se llama libertad” nos escribió Armando el del escenario móvil. Por eso dos décadas destacando a los enhebradores de palabras no es poco. Debemos celebrarlo aun en la distancia. Este año la programación incluye homenajes merecidos, algunos de quienes supimos encontrar en esos ámbitos ciertos años.El lunes 24 bajo el lema Recordando a Edgar Morisoli, un grupo de gente de letras y músicos, dedicaban sus aportes al santafesino radicado por más de medio siglo en La Pampa cuya vasta obra incluye varias decenas de libros, cantatas y proyectos discográficos. El martes 25 el título Nuestro Ramón Ayala, anticipaba un reconocimiento al prolífico y artista de amplio espectro nacido en Garupá, Misiones, paisaje que le permitió la mayor inspiración desde las letras, la música, la pintura, cuyo espacio lo defendían investigadores e intérpretes de música popular. El miércoles 26 se anunció Laura Devetach entre nosotros, que no significaba la presencia de la escritora sino resumir en esta convocatoria la pertenencia de ida y vuelta entre ella y sus lectores, por lo que amenizaban movimientos musicales infantiles. El jueves 27 proponía Olga Orozco y los nombres que fue, lo que permitió que la presencia de escritores, poetas, productores culturales, cantores populares, recorran la obra de esta pampeana destacada. El viernes 28 la programación rinde homenaje al poeta ecuatoriano anunciando Tan nuestro como el agua Antonio Preciado, proponiendo desde el estrado a investigadores e intérpretes de su obra. El sábado 29 como cierre de este encuentro anual, fue la consigna Un poeta de siempre Manuel J. Castilla y de esta manera el consagrado salteño tuvo su broche de oro en este encuentro de tanta intensidad literaria.