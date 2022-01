El Liceo y la EMAE realizarán talleres intensivos

El Liceo Municipal "Miguel Flores" junto a la Escuela Municipal de Artes Escénicas "José Pepe Fanto" ofrecerán una serie de talleres intensivos durante los meses de febrero y marzo, en el marco del programa Verano Acá que organiza la Municipalidad de Rafaela, de forma gratuita.Este programa, denominado Intensivos de Verano, se realiza todos los años previamente a las inscripciones de los talleres anuales como una forma de dar a conocer algunas de las propuestas que se desarrollan en ambos organismos durante el ciclo lectivo que se extiende desde abril a noviembre.Todos los talleres se llevarán a cabo de manera presencial siguiendo los protocolos sanitarios vigentes, por lo que los asistentes deberán concurrir con barbijo. Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 4 de febrero por teléfono al número 570557, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00, o por mail a [email protected] No obstante, la propuesta del día 15 de febrero que se desarrollará en el Bosquecito Besaccia es sin cupos limitados, por lo cual no requiere inscripción previa.En este grupo habrá cinco propuestas destinadas a niños de diferentes grupos etarios.En primer lugar se encuentra el taller "¿Cómo se inventó el baile?", un recorrido artístico interdisciplinar para niños de 9 a 12 años, a cargo de Ivana Aguirre, Andrea Sorarú, Érika Zimmerman y Jorgelina Bront. En él se abordará la temática del baile a partir de la leyenda guaraní (que lleva el mismo título) de la autora Graciela Mendoza, y a través de diferentes lenguajes artísticos, como la plástica, la música, la literatura y la expresión corporal.Este taller se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros semanales, los días 9, 16, 23 de febrero y 2 de marzo de 18:00 a 20:00, en el Liceo Municipal Miguel Flores.La segunda propuesta se denomina "Monumentos en línea". Destinado a niños de 8 a 12 años, este taller propone el dibujo creativo de distintos monumentos y esculturas que se encuentran en la Plaza 25 de Mayo. La misma estará a cargo de la profesora Mercedes Zimmermann y se desarrollará los días jueves 10 y 17 de febrero de 9:30 a 11:00 en el Liceo Municipal.Las tres últimas actividades están orientadas a niños de 5 a 10 años y tienen que ver con el concepto de reciclado. Se llevarán a cabo en conjunto con el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, con el fin de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, reutilizando aquellos materiales inorgánicos en desuso que generan toneladas de basura.De esta manera, el martes 15 de febrero, de 18:00 a 19:30, será el taller "Reciclado: animalitos con CD", en el Bosquecito Besaccia. En tanto, el jueves 17, de 18:00 a 19:30, en el Liceo Municipal se realizará el taller "Reciclado: maples de huevo". Ambos estarán a cargo de la profesora Ivana Aguirre.Por último, los días martes 22 y jueves 24 de febrero, de 18:00 a 19:30, se desarrollará el taller "Reciclado: papel marmolado", a cargo de la profesora Sol Ageno en el Liceo Municipal.A lo largo de seis encuentros, la profesora Gabriela Guibert realizará un recorrido por estilos y movimientos artísticos que condensan la historicidad de momentos de cruce en el taller de "Historia del Arte", que se desarrollará los días jueves 10, 17, 24 de febrero y 3 y 10 de marzo, a las 19:30, en el Liceo Municipal.Luego, para jóvenes de 16 a 24 años, las profesoras Lucía Berman y Georgina Muriel coordinarán el taller "América Latina florece", una propuesta que tiene como objetivo trasladar el sentimiento latinoamericano a partir de textos literarios a pequeñas piezas elaboradas en cerámica. Será el día jueves 10, 17 y 24 de febrero, de 17:30 a 19:30, en el Liceo Municipal. Cabe aclarar que los participantes deberán llevar un kilo de arcilla.Finalmente, para mayores de 20 años, se realizará el taller "Me lo contó un pajarito", una mirada artística sobre las aves, su poesía, sus símbolos y mensajes secretos que reúne diferentes disciplinas como yoga, cerámica y literatura, coordinadas por Silvia Kuhn, Karina Taborda y Mauro Gentinetti, respectivamente. Este taller se desarrollará en dos grupos: miércoles 23 de febrero, 2 y 9 de marzo, de 18:30 a 20:30, o viernes 25 de febrero, 4 y 11 de marzo, de 18:30 a 20:30, en el Liceo Municipal.