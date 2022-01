Quiso "coimear" a policía vial y terminó imputado

En momentos en que personal de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela realizaba un control vehicular en Autovía Nacional N° 19, km 122, a la altura de la localidad de Josefina, siendo las 21.50 del martes, procedieron a detener la marcha de una pick up Toyota SW4 de color blanca conducida por un sujeto mayor de edad, quien venía acompañado por su hijo.

Acto seguido se le solicitó la documentación obligatoria para circular, por lo que el conductor exhibió la tarjeta verde y al momento de solicitar el seguro manifestó no poseerlo, por lo que realizó una llamada telefónica desde su teléfono celular con el supuesto dueño del rodado, quien pidió hablar con la autoridad policial que se encontraba a cargo del operativo.

En ese instante una persona se identificó y le ofreció dinero a cambio de que lo dejen seguir su camino, a lo que el personal policial le respondió que "no hay más nada que hablar" y cortó la llamada.

Así las cosas se dio intervención a la fiscal en turno, quien dispuso formar una causa al individuo por el delito de "cohecho pasivo en grado de coautor" y la averiguación de procedencia del vehículo y su secuestro; por lo que se dio cumplimiento a lo ordenado trasladando al imputado, junto al secuestro y testigos al Escuadrón de Seguridad Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional, a fin se que realicen las constataciones para verificar si la camioneta presentaba alguna adulteración o pedido de secuestro.

Cabe agregar que además de la camioneta Toyota SW4, fueron secuestrados teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $21.450.