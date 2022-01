Días y horarios de la primera fecha del Malvinas Argentinas

Desde AFA se filtró un esquema tentativo de los partidos que se disputarán en la primera fecha del torneo Malvinas Argentinas de la Primera Nacional de fútbol, a jugarse entre el viernes 11 y lunes 14 de febrero.

Serán seis encuentros televisados, tres a disputarse el sábado 12 y los tres restantes, el lunes 14.

De este modo, el organigrama previo contempla que Temperley-San Martín de Tucumán será emitido por TV el sábado 12, a las 19.15; mientras que desde las 21.15hs, por Direct TV, All Boys enfrentará a Atlanta. A las 21.30 jugarán Almirante Brown-Chacarita Juniors.

En tanto, el programa para el lunes 14 indica que San Telmo-Chaco For Ever empezará a las 17.00; Nueva Chicago recibirá a Ferro, a partir de las 19.15; mientras que Atlético de Rafaela visitará a Belgrano en el Gigante de Alberdi, desde las 21.30.

En esta primera fecha quedará libre Quilmes.



EL PROGRAMA COMPLETO:

Viernes 11/02: 20.00hs Dep. Morón vs Tristán Suárez. Sábado 12/02: 17.00hs Almagro vs Mitre (SdE), Dep. Madryn vs Agropecuario, Flandria vs Def. de Belgrano, 19.15hs (tv) Temperley vs San Martín (T), Villa Dálmine vs Brown (PM), 20.00hs Alvarado vs Sacachispas (en el Minella), 21.00hs Gimnasia (J) vs Brown (A), 21.15hs (tv) All Boys vs Atlanta, 21.30hs (tv) Almirante Brown vs Chacarita. Domingo 13/02: 17.00hs Dep. Maipú (Mza) vs Independiente Rivadavia (Mza), 17.30hs Gimnasia (Mza) vs San Martín (SJ), 20.00hs Güemes (SdE) vs Estudiantes (BA), 21.15hs Estudiantes Río IV vs Instituto. Lunes 14/02: 17.00hs (tv) San Telmo vs Chaco For Ever, 17.00hs Dep. Riestra vs Santamarina (Tandil), 19.15hs (tv) Nueva Chicago vs Ferro Carril Oeste, 21.30hs (tv) Belgrano de Córdoba vs Atlético de Rafaela.



EL DEBUT EN ALBERDI

Atlético de Rafaela comenzará el torneo jugando como visitante y su debut en Alberdi, por la segunda fecha, ante Villa Dálmine sería el domingo 20 de febrero a las 19hs.