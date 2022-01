Días, horarios y rivales para Los Pumas 7s en Sevilla

Los Pumas 7s vuelven al ruedo este fin de semana en el Seven de Sevilla y ayer quedaron definidos los días y horarios en los que verán acción.

El seleccionado argentino integra la Zona B con Irlanda, Alemania y Jamaica.

El debut de los dirigidos por Santiago Gómez Cora será el viernes a las 12.17 (hora de Argentina) frente a Jamaica. Tras ese encuentro, Los Pumas 7s jugarán el sábado a las 6.35 ante Alemania y a las 12.03 con Irlanda.

Argentina ganó el domingo pasado la medalla de plata en el Seven de Málaga y desde la creación del Circuito Mundial, el elenco albiceleste llegó al encuentro decisivo en 14 oportunidades, y en dos de ellas obtuvo la victoria.

Desde el el primer certamen de la historia del WRSS (Dubai 1999), Los Pumas 7′s participaron en un total de 181 competencias (incluida Málaga 2022).



OWEN FARRELL, SIN

SEIS NACIONES



Owen Farrell, capitán del seleccionado de rugby de Inglaterra, no jugará el torneo 6 Naciones, que comenzará el mes próximo, a causa de una lesión.

La noticia fue dada a conocer ayer por el entrenador del equipo inglés, el australiano Eddie Jones, quien anunció que el back de 30 años y 93 caps no participará del certamen en donde además juegan Francia, Irlanda, Gales, Escocia e Italia.

George Ford, de 28 años, será quien sustituya a Farrell, quien juega en Saracens de la Premiership inglesa, consignó la BBC Sports.

Ford no juega para Inglaterra desde la derrota por 32-18 en el Seis Naciones pasado ante Irlanda en marzo último.

Inglaterra integrará el Grupo D del Mundial 2023 junto a la Argentina, Japón, Samoa y un seleccionado americano.

El combinado inglés debutará ante Los Pumas en la ciudad de Marsella.