La autocrítica de Bullrich

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, presentó un cuadernillo que fija los lineamientos de cara al futuro y aseguró que en 2019 la alianza Juntos por el Cambio perdió las elecciones porque guardó "ideas en el placard".

En su paso por el partido bonaerense de Pinamar, la ex ministra de Seguridad encabezó el lanzamiento de "Nuevas Ideas", un documento que detalla los principios de la política de cara al futuro del país.

En su discurso, la ex diputada nacional hizo un particular análisis de la derrota en los comicios en los que el entonces presidente Mauricio Macri buscaba la reelección: "En 2019 perdimos porque guardamos ideas en el placard".

Y agregó: "Si las hubiéramos desplegado más, habríamos pasado esa elección".

Patricia Bullrich estuvo acompañada en el acto por el intendente de Pinamar, Martín Yeza; el filósofo Santiago Kovadloff; y ex funcionarios como Hernán Lombardi y Javier Iguacel.