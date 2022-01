Condecoración a Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió ayer una distinción como Ciudadana Ilustre de Tegucigalpa y brindó una clase magistral en una universidad en la que celebró el triunfo de la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, aunque le advirtió que "le espera una tarea doblemente difícil por ser mujer".Luego de recibir la Llave de la Ciudad capital del país centroamericano de manos de su alcalde y en vísperas del acto de asunción de Castro, en el que estará como invitada especial, la ex presidenta realizó su disertación en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras bajo el título "los pueblos siempre vuelven", concepto que ya había utilizado en el triunfo electoral de Gabriel Boric en Chile y que ahora aplica para graficar la victoria de la esposa del ex mandatario hondureño Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009.También enmarcó en esa definición el regreso al poder del partido MAS en Bolivia de la mano del presidente Luis Arce, luego de que un golpe cívico y militar derrocara a Evo Morales en noviembre de 2019."Los pueblos siempre vuelven y no lo hacen nunca de la misma forma ni con los mismos dirigentes", afirmó, y agregó: "Los nombres y los protagonistas cambian pero el objetivo es el de siempre: la autodeterminación de los pueblos".Cristina Kirchner pronosticó que será "muy difícil" para Xiomara Castro gobernar su país y en ese sentido pidió a los hondureñas que la "ayuden mucho a la compañera porque le espera una tarea doblemente difícil por ser mujer"."Es muy difícil, porque cuando una mujer además de pintarse, peinarse y ponerse un atuendo, además piensa, lo dice en voz alta y toma decisiones, se lo perdonan bastante menos que a los hombres", explicó, y dijo que las resistencias no solamente se encuentran en la oposición, sino incluso "en nuestros compañeros y compañeras que conservan cierto resabio de la sociedad patriarcal".La vicepresidenta aclaró, no obstante, que está "absolutamente convencida" de que "va a salir adelante" y que pudo comprobar su valentía en la lucha que dio en las calles para defender a su marido.En otro orden, apuntó contra "la embajada" por "financiar golpes judiciales en América Latina" y lo comparó con los golpes característicos del Siglo XX en América Latina que eran perpetrados por militares "instruidos en la Escuela de las Américas de Panamá"."Son los mismos financiadores. Vuelven a querer instalar el neoliberalismo en la región. El neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. Creen que hay que reducirlo a la mínima expresión. Incluso han surgido algunas corrientes que se denominan libertarios que quieren suprimir al Estado", alertó.