Por cuarto año consecutivo, en un trabajo en conjunto de la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA) y el área de Responsabilidad Social Empresaria de Vea, se llevó a cabo la iniciativa “Cocina Saludable en Comedores”, en el marco de su programa Nutriditos, que tiene por fin brindar capacitaciones y talleres dirigidos a las entidades beneficiarias de los Bancos de Alimentos.

El programa se enfoca en sumar educación nutricional, favorecer la adopción de buenos hábitos alimenticios, desarrollar preparaciones más nutritivas con los productos que obtienen de los Bancos de Alimentos, capacitar sobre el aprovechamiento de alimentos y productos, trabajar sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos, y aprovechar cada alimento y disminuir la pérdida y desperdicio.

En este cuarto año, con la adición de organizaciones en Córdoba, a las sedes de Mendoza, Buenos Aires y Tucumán, se realizaron 54 talleres, brindando capacitación a 462 referentes de 350 organizaciones sociales, alcanzando a más de 70.000 beneficiarios indirectos.

El contexto actual y la necesidad de trabajar con los referentes de las organizaciones sociales ante la creciente demanda que estas entidades han tenido, ha impulsado a Vea y la REDBdA a seguir trabajando en esta iniciativa para transmitir hábitos saludables, educar sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos, concientizar sobre la importancia de la alimentación saludable, aprovechar y conocer los alimentos y sus nutrientes para evitar desperdicios y revalorizar el momento vincular de la comida; e incluso generar nuevos oficios gastronómicos. Cada taller apeló a estimular la creatividad de los asistentes a fin de lograr mayor variedad de comidas, con el conjunto de nutrientes necesarios y con una menor cantidad de desechos.

Según datos del INDEC, el 40,6% de los argentinos, viven bajo la línea de pobreza. Dentro de este grupo, el 10,7% vive en estado de indigencia y no logra acceder a un conjunto de necesidades alimentarias, y no alimentarias, consideradas esenciales. Al diferenciar por grupos etarios, la situación es aún más alarmante. El 54,3% de los niños entre 0 y 14 años viven en estado de pobreza, mientras que la indigencia en los menores llegó al 16,6%. Esto significa que casi 6 de cada 10 niños no reciben una buena alimentación, fundamental para su correcto desarrollo y crecimiento físico y mental.

Respondiendo a esta problemática, y a fin de promover hábitos de alimentación saludables, buenas prácticas de manipulación de alimentos y el aprovechamiento de los productos donados para realizar preparaciones más nutritivas, Vea, junto a la REDBdA, desde el año 2018 desarrolla este programa junto a los Bancos de Alimentos de cada distrito, los cuales son agentes promotores de la educación nutricional enfocada en la Alimentación Temprana, que busca generar espacios de capacitación en alimentación saludable a las entidades beneficiarias con las que cada Banco colabora, mejorando así la calidad nutricional de la dieta de los beneficiarios.