Camión cargado de azúcar volcó sobre la Ruta N° 34

En la jornada de la víspera, personal policial de la Subcomisaría 3a. de Tacural, recibió un aviso telefónico dando cuenta que en la Ruta Nacional N° 34, a la altura del km 274, se había producido un siniestro vial que tuvo como protagonista un vehículo de gran porte.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que formó como única parte de este suceso un camión marca Mercedes Benz, con semirremolque, con un cargamento de azúcar.

En diálogo con su chofer, Javier Villanueva de 39 años, domiciliado en la ciudad de Jujuy, este manifestó que circulaba de norte a sur y que en un momento dado pisó la banquina, perdiendo el control del camión, finalizando afuera de la calzada, para después tumbar.

Señaló asimismo que no hubo participación de terceros y que no requería asistencia médica, por lo que sólo hubo daños materiales, como así también la calzada no se encontraba obstruida, por lo cual se podía circular con normalidad.



MOTOCICLISTA

ACCIDENTADA

El martes se produjo un accidente de tránsito en calle Álvarez y Zamenhof -barrio Villa del Parque- de esta ciudad de Rafaela.

Formó parte una motocicleta marca Gilera al mando de una mujer de 52 años, quien al llegar a la intersección antes mencionada se le cruzó un can, haciéndole perder el equilibrio y provocando su caída al pavimento.

Producto del mismo, sufrió lesiones de carácter graves.

Intervino personal de la Comisaría N° 1.