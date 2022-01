Forestello busca afianzar su idea y sistema de juego en el nuevo Atlético

Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto de cara al próximo torneo Malvinas Argentinas, de la Primera Nacional. En su debut, la Crema estará visitando a Belgrano de Córdoba, el lunes 14 de febrero a las 21.30hs y por TV.



Luego del amistoso del martes ante Unión en Santa Fe, el plantel albiceleste entrenó en la mañana de ayer en el predio "Tito" Bartomioli. Los que sumaron más minutos ante el Tatengue realizaron trabajos en el gimnasio y regenerativo, mientras que para el resto hubo ejercicios en espacios reducidos y de definición.



Analizando lo ocurrido en dicha prueba futbolística que Atlético tuvo con Unión, el entrenador Rubén Darío Forestello aseguró: “El balance es muy positivo, hemos logrado, acortado la línea en el primer partido, fue muy intenso”, y agregó: “Estoy contento de alguna manera porque vamos entrando en ritmo con jugadores que a partir de la no continuidad que venían trayendo se están poniendo cada vez mejor. Jugamos ante un gran rival, un equipo importante, con mucha gente joven, mucha dinámica. Hicimos un muy buen primer partido, un buen entrenamiento”.



El próximo certamen de la Primera Nacional será durísimo, con muchas fechas por jugar y un objetivo en común para la mayoría –a priori todos- de los elencos que competirán en busca de alguno de los dos ascensos a la Liga Profesional. Es por ello que será clave el plantel, las alternativas con las que cuente el Yagui a la hora de buscar variantes.

Analizando lo ocurrido en el segundo encuentro, el DT manifestó: “Verlo bien a Portillo me pone muy feliz, entrar como lo hizo Bautista (Tomatis) y generar una expectativa de una alternativa pronto está muy bueno; en líneas generales han hecho un esfuerzo importante todos como para hacer un buen partido, mucho más competitivo que el del otro día (por el sábado). No solo por el resultado sino por la ventaja que se vio dentro del campo de juego”.



Por último, Forestello indicó: “Hemos evolucionado, estuvimos ordenados, con mucha expectativa para lo que viene, seguir creciendo de una forma tranquila, y ocupado, mucho, en aquel inicio contra Belgrano”.