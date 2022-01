Luna: “Me sirve de experiencia y para que no vuelva a pasar”

Luego de unos idas y vueltas en las redes sociales, con réplica por parte del juvenil ante el comunicado emitido por el plantel profesional de Atlético de Rafaela,metió marcha atrás a su decisión de no volver más a entrenar y en la jornada de ayer, reunión previa con el entrenador, reapareció por el campamento celeste., indicó en relación al audio que se viralizó y en el cual acusaba a Forestello de haberlo mandado a cortar el pasto y que no quería seguir en el club., advirtió el pibe de 17 años en radio ADN.Antes de regresar a las prácticas, Luna se reunió con el Yagui en donde, señaló el rafaelino.Sobre la situación vivida en estos últimos días, Luna contó:. No pensé que se iba a ir así de las manos, se hizo algo muy grande porque solamente se lo mande a alguien de confianza y no sé cómo se pudo haber filtrado. Fue una locura muy grande”.¿Cuál será el futuro de Luna? Por ahora seguirá formando parte del plantel profesional de la Crema, aunque el propio futbolista dejó entrever una posible salida: “Se está evaluando todo, la reunión fue un poco por eso también, los dirigentes lo están resolviendo y espero que hagan lo mejor. Por ahora sigo entrenando acá, veremos la semana que viene que pasa y si se da, pero seguramente hasta junio me quedaré acá”, cerró.