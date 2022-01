Un nuevo banco de pruebas

La Selección Argentina afrontará a partir de esta noche, una secuencia de partidos sin las presiones que los resultados imponen, cuando se debe alcanzar un objetivo; la premisa se cumplió después de la igualdad ante los brasileños en San Juan y a la paridad que reina entre el resto de los combinados de estas eliminatorias en el Sur de nuestro continente, que ayudó para una clasificación prematura hacia el mundial de Qatar a disputarse en noviembre de este año.Este acceso 5 partidos antes del cierre (recordemos que todavía esta pendiente la decisión sobre los puntos que estaban en juego en San Pablo, el día de la bochornosa suspensión por las denuncias sanitarias), no estaba en los pronósticos mas aventurados, mucho menos con 15 puntos por disputarse todavía, pero es parte de la realidad y en consecuencia, los objetivos, deberán ser reseteados por Lionel Scaloni, para aprovechar este inesperado escenario, en un legítimo y competente banco de pruebas que ayude en el proceso de maduración colectiva, a fundamentar las mejores determinaciones que llegarán en pocos meses, cuando se tome la decisión final en el delineado del plantel que viaje a Medio Oriente.Las experiencias han sido traumáticas para el fútbol argentino, la ultima por caso, arrastró ese dilema, hasta la fecha 18 de las Eliminatorias, en la que se consiguió milagro mediante, un ingreso por la claraboya al mundial de Rusia, la noche en la que Messi, jugó el partido mas extraordinario que se recuerde con la albiceleste.Esa incertidumbre pasó factura un tiempo después y las consecuencias se mostraron impiadosas, con una eliminación en 8vos de final, que bien pudo haberlo sido en la fase de grupo, emulando, el papelón del equipo de Marcelo Bielsa en Corea y Japón, un par de década antes.A Sampaoli le faltó tiempo y buen sentido para empatizar con aquel plantel.Este ciclo de Lionel Scaloni, quien estará ausente en Calama por dar positivo de COVID 19 horas antes del embarque, se ha manifestado en oposición a ese antecedente y además de haber alcanzado el objetivo de una clasificación sin sobresaltos, también ha revertido el poco optimismo qué en sus comienzos, su gestión proyectaba y la identidad de juego de este combinado nacional, que ahora se puede constatar a simple vista.Todo parece estar alineado a menos de un año del mundial.Si a estas variables, casi nunca ordenadas en su punto justo, se le suman, la ausencia de Lionel Messi quien todavía no se ha podido recuperar adecuadamente de su aislamiento, entonces la oportunidad será irrepetible para intentar las variantes tácticas e introducir diferentes modificaciones, que en otro contexto de las competencias y con el capitán liderando al equipo activamente, se tornarían un fuerte condicionamiento.No habría que disipar el otro beneficio, qué a juicio de este cronista, se presentaran en estos partidos, los dos rivales de esta ventana, no pueden regalar absolutamente nada, y disputaran esta serie, con el talante con la que se encaran las finales, ya que tanto Chile como Colombia, rival el martes próximo en Córdoba, se encuentran fuera del corte clasificatorio y esto, elevará el listón de exigencias para los albicelestes.Por si faltaba un componente más para poner a prueba lo que Scaloni construyó hasta aquí, el criterio de los trasandinos fue llevar el encuentro de esta noche al desierto de Calama que, a su vez, presenta geográficamente una dificultad adicional, ya que el estadio Zorros del Desierto, se encuentra ubicado a 2.400 mts de altura, una condición que suele perturbar a los deportistas del llano.Estos son los antecedentes que describen la previa de un partido, a priori, sin equivalencias; las presiones pero también los alicientes de la Roja, poco tienen que ver con aquellos que movilizan a los jugadores argentinos y esa es una indudable ventaja en favor de los locales, para los cuales los 3 puntos en disputa, son imprescindibles, ya que una victoria no solo los dejaría en carrera, sino que a favor de algún otro resultado de los demás rivales que buscan esa 4ta plaza, el jueves podría sonreírles del todo, a nuestros verdugos de las Copas América de Santiago y Estados Unidos.SAMUEL, AYALA Y PLACENTEEste será el cuerpo técnico que acompañe a los Campeones de América en la jornada de hoy, ante las bajas de Lionel Scaloni y Roberto Ayala, afectados por Coronavirus.El equipo no fue definido para la prensa en la tarde de ayer, a pesar que el propio Scaloni, admitió tenerlo en su cabeza antes de la partida al norte de Chile.Además de confirmar que el capitán sería Ángel Di María, una decisión sin controversias, ya que luego de Messi, el ex jugador de Rosario Central, lo sigue en experiencia e idolatría por parte de nuestros aficionados, se reservó el nombre de quien va a suplantar al gran ausente esta noche en el estadio de Cobreloa.Según el ultimo ensayo en el predio de Ezeiza, Paulo Dybala estará acompañando a Lautaro Martinez y el Flaco Di María en el cuadro de ataque, para cooperar de esta forma con Giovanni Lo Celso en la generación de juego.La otra baja sensible es la del Cuti Romero, patrón de la zaga en los últimos tiempos quién, además, se perderá el cruce del martes ante Colombia, tras no llegar a recibir el alta del Tottenham, abriéndole la puerta a Lisandro Martinez para acompañar en esa fórmula a Nico Otamendi, toda vez que German Pezzela está inhabilitado por acumulación de tarjetas.Algo remendado y sin su máxima estrella, Argentina pondrá a prueba las ambiciones locales y sus desvelos……Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Claudio Baeza o Charles Aránguiz, Tomás Alarcón o Erick Pulgar, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez.. DT: Martín Lasarte.Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Alejandro Gómez o Paulo Dybala o Nicolás González, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Walter Samuel - Roberto Ayala.Zorros del Desierto (Calama).Anderson Daronco (Brasil).21.15TV Pública y TyC Sports.