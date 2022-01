Ecuador, de la mano de Alfaro, busca su clasificación a Qatar

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La Selección de Ecuador que dirige el rafaelino Gustavo Alfaro buscará este jueves la clasificación al Mundial de Qatar cuando reciba al invicto Brasil, por la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas, aunque sin público local por la cantidad de casos de Covid-19 que se registra en ese país.

El partido tendrá como escenario el estadio "Olímpico Atahualpa" de la ciudad de Quito, a partir de las 18.00, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisación de TyC Sports.

Al árbitro principal lo secundarán sus compatriotas Jhon Leon y Carlos Betancur en las bandas.

Brasil, ya clasificado al Mundial, lidera las posiciones con 35 puntos, mientras que Ecuador está tercero con 23 unidades y en caso de ganar, y darse un empate entre Colombia y Perú, habrá dado un paso más que importante para estar en el torneo ecuménico.

Ecuador llega en medio de una cantidad de contagios por Covid- 19, dado que algunos jugadores están atravesando la enfermedad y otros se recuperaron en los últimos 10 días.

El equipo ecuatoriano necesita de tres puntos para poder asegurarse el pasaje al Mundial, que sería el tercero en su historia.

Para este partido Alfaro no podrá contar con Byron Castillo, Jeremy Sarmiento y Luis Fernando León, todos con lesión, y por eso el armado del once titular para el argentino fue un rompecabezas.



BRASIL, SIN NEYMAR



La Selección de Brasil tendrá un potencial tremendo entre el once inicial, pese a que no contará con Neymar, quien aún no se recupera de una lesión.

Tite tampoco contará con Lucas Paquetá y Fabinho, ambos por estar sancionados, aunque los jugadores de Flamengo y Liverpool estarán frente a Paraguay, en la próxima jornada.

Brasil también tiene a estos últimos encuentros como preparación para el Mundial y Tite, si bien ya tiene una parte de la lista casi definida, podrá probar y observar a algunos jugadores para definir los 23 que irán a Qatar.



Las probables formaciones:



Estadio: "Olímpico Atahualpa".

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Hora de inicio: 18.00 - Televisa: TyC Sports.



Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Alan Franco, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado; Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.



Brasil: Alisson; Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Coutinho; Raphina, Viniciur Jr; Matheus Cunha. DT: Tite.