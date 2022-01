El gobierno convocó a los gremios para el 10 de febrero

El Gobierno santafesino convocó este martes a los gremios docentes para comenzar la ronda de discusión paritaria. La cita es para el próximo 10 de febrero y es probable que la discusión esté signada por la cuota de incertidumbre que genera la falta de aprobación del presupuesto. En principio, desde el Ministerio de Educación, descartaron la posibilidad de implementar nuevamente la cláusula gatillo y buscan llegan a un acuerdo salarial en término anual, con revisión y posible reapertura a mediados de año.



Mientras tanto, con la llegada de febrero a la vuelta de la esquina, se comienza a preparar el regreso a las aulas de los niños y adolescentes santafesinos, y finalmente alcanzar la presencialidad plena continua luego de casi dos años de pandemia por el coronavirus. "Haber priorizado el sector educativo en el plan de educación masiva casi al mismo nivel que el personal de salud nos permite decir que tenemos el 96% de los docentes y asistentes escolares, titulares e interinos con el esquema completo y el 72 % con la tercera dosis, y en estos días se prioriza lo que queda de esa población con los turnos que están llegando para tener a todo el sector educativo vacunado con esquema completo y refuerzo al comienzo del año lectivo" detalló la ministra de Educación Adriana Cantero, en diálogo con LT 10. Con respecto a la vacunación infantil, la funcionaria explicó que ya tienen esquema completo el 84% de la población entre 3 y 11 años, y el 80% de los que tienen entre 12 y 17 años. "En términos generales podemos decir que la escuela es un ámbito seguro" afirmó. Por otro lado, sostuvo que en el mes de febrero vuelven aquellos alumnos que "necesitan un periodo más de intensidad pedagógica, un periodo para seguir aprendiendo temas fundamentales de cada año". El resto de los alumnos comenzarán su ciclo lectivo 2022 el 2 de marzo.



También en el mes de febrero comenzarán las convocatorias a reuniones paritarias. Al respecto, Cantero aseguró que en el 2021 "terminamos con una paritaria que posicionó a Santa Fe entre las mejores provincias que accedieron a la mejora progresiva del salario docente", y esperan "este año construir los acuerdos necesarios para poder avanzar en esta expectativa que tenemos, que tanto los chicos y docentes, puedan recuperar la experiencia de la presencialidad continua". Además, la funcionaria también señaló que el objetivo es llegar al inicio del ciclo lectivo para todos los niveles en la provincia previsto para el 2 de marzo, con un acuerdo cerrado. Con respecto a la posibilidad de que se vuelva a implementar la cláusula gatillo, Cantero lo descartó y sostuvo que es más beneficioso el mecanismo vigente que analiza el avance de la inflación sobre los salarios. Más allá de la negociación salarial, la ministra se mostró entusiasmada con que el 2022 sea “un año de presencialidad plena”. “En febrero también inicia el período de intensificación pedagógica los chicos que han tenido una trayectoria más débil y el 2 de marzo iniciamos el ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades”, detalló.



Asimismo, Cantero dijo en declaraciones a LT8 que “no estamos pensando en el pase sanitario, toda vez que el derecho a la educación está primero. Sí estamos trabajando para sembrar conciencia sobre la necesidad de vacunarse y en una idea de cómo generar ámbitos seguros”. Además, la ministra provincial se refirió a la deserción escolar producto de la pandemia y remarcó que los números en Santa Fe son alentadores. “Nosotros hablamos de chicos que fragilizan su relación con la escuela y eso es un porcentaje mínimo que las propias escuelas informaron y para los que tenemos políticas no solo de búsqueda, sino que también de fortalecimiento de su relación con la escuela” expuso. “Tenemos incremento de matrícula y descenso de la tasa de abandono interanual. Esto quiere decir que todas las políticas de búsqueda de chicos y el trabajo sobre propuestas de aprendizaje están dando resultados”, afirmó. Y sostuvo: "Generalmente los que fragilizan más su relación con la escuela son los adolescentes. La escuela secundaria tiene que repensarse. Porque no es solo la fragilidad de los chicos sino también las propuestas que nosotros generamos. Creo que la escuela secundaria tiene que renovarse".



Mientras tanto, de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) adelantó este martes que exigirá a partir del 7 de febrero el pase sanitario a todos aquellos que quieran acceder a sus establecimientos académicos. Según publica La Capital de Rosario, el rector UNR Franco Bartolacci firmó ayer una resolución válida para las 12 facultades, las tres escuelas preuniversitarias, y dependencias universitarias que toda la comunidad educativa que acuda actividades presenciales deberá acreditar esquema completo de vacunación o bien presentar un test con 72 horas de anticipación con resultado negativo. "Es una medida que no prohíbe, sino que posibilita, habilita a desarrollar actividades. Es una decisión razonable que extrema las medidas de cuidado sanitario y promueve a su vez mayores índices de vacunación. Esto garantiza mayores condiciones para avanzar en lo que necesitamos que es la recuperación de la presencialidad plena tal cual como lo establecimos para este año", señaló a La Capital Bartolacci. La resolución del rector se adoptó tras una ronda de consultas con diferentes autoridades de todas las dependencias universitarias y "cabe para toda la UNR , y para todos los ámbitos de las 12 facultades, escuelas preuniversitarias, dependencias administrativas, comedores universitarios y el gimnasio entre otras", recordó Bartolacci. De esta forma, la UNR es la cuarta Universidad que adopta la requisitoria de esquema completo de vacunación a profesores, alumnos, no docentes y a quienes transiten por los edificios educativos.