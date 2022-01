El pasado fin de semana, se realizó la primera edición del operativo Alcoholemia Federal del año, con miles de controles durante toda la jornada, en un trabajo en conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte-, las provincias y decenas de municipios de todo el país. Como en cada edición, el objetivo es controlar y disminuir la circulación de conductores que circulen en estado de ebriedad, concientizar sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y evitar siniestros viales evitables.De acuerdo a lo informado por este Diario, la Municipalidad de Rafaela formó parte de este operativo de control, donde se llevaron a cabo 48 test de alcoholemias, de los cuáles 7 arrojaron resultados positivos. “De a poco, la gente va tomando conciencia. Entendemos que, más allá de los controles, es importante seguir educando”, dijo el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel.Cabe señalar que en diciembre del año pasado, el 6% de las alcoholemias fueron positivas, mientras que el 92% de los controles registraron alcohol cero, es decir, que las y los conductores circulaban con nivel cero de alcohol en sangre. Los resultados del informe de la Alcoholemia Federal, publicado por el Observatorio Vial de la ANSV, indican que durante diciembre último se controlaron 7.177 conductores en simultáneo en todo el país, de los cuales 82% fueron hombres y 18% mujeres, y el 72% circulaba en auto. Del total de conductores controlados, 412 fueron alcoholemias positivas (6%), mayormente hombres y motociclistas. Del informe se destaca que 6.582 personas que realizaron el test de alcoholemia (92%) durante los operativos circulaban con nivel cero de alcohol en sangre y mayormente mujeres. Si bien los casos de conductores que superaban la graduación de alcohol en sangre permitida para circular no fueron la mayoría, se detectaron resultados de hasta 2,90 g/l, situación que deja en evidencia la necesidad de continuar trabajando para erradicar el alcohol de la conducción.CONDUCTOR DESIGNADOMientras tanto, el funcionario agregó: “Vamos a relanzar el programa Conductor Designado porque es una herramienta que genera conciencia, entre los jóvenes y los mayores, sobre el peligro que representa conducir bajo los efectos del alcohol. En ese sentido, estamos trabajando en conjunto con propietarios de bares y restaurantes. Quiero dejar en claro que la norma no prohíbe beber alcohol sino conducir luego de tomar bebidas alcohólicas. La consigna es: si tomaste alcohol, no conduzcas”. Por su parte, en referencia a los trabajos que lleva adelante el personal de Protección Vial y Comunitaria, el secretario comentó: “Los controles forman parte de una rutina y los venimos llevando a cabo desde hace tiempo. El trabajo se basa en un cronograma que, desde la conformación del Comando Unificado se coordina con las fuerzas preventivas que lo componen. Desde ya, esas labores se intensifican durante los fines de semana, incluso, colaborando con la Agencia Nacional y la Agencia Provincial de Seguridad Vial cada vez que se realiza el control de Alcoholemia Federal”, explicó.