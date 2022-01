Un improvisado lomo de burro sin señalización, un gran peligro

Con el crecimiento de la ciudad y el parque vehicular, las calles y avenidas más transitadas están al límite. El microcentro suele tener cuello de botella en los horarios centrales de ingreso y egreso al trabajo y en tiempos de clases las cosas se ponen aún más complicadas.



Es necesario fortalecer la política de controles de tránsito con más inspectores en la vía pública y mantener las actividades de educación vial en las escuelas, en las fábricas y en los clubes, entre tantos espacios educativos, laborales, deportivos y de entretenimiento.De todos modos, se requiere un fuerte compromiso individual, como en la lucha contra el Covid. Si los conductores no se colocan el cinturón de seguridad, no usan casco o utilizan el celular mientras manejan, no alcanza con el Estado presente y policíaco. Se requiere que anticipemos nuestras maniobras con las luces de giro, frenemos en las esquinas, demos paso a quien tiene prioridad y en especial a los peatones en los cruces correspondientes.En avenida Santa Fe se comienza con una intervención de seguridad vial muy ambiciosa. Se están marcando las sendas peatonales que difícilmente se puedan utilizar con la velocidad y la frecuencia con la que circulan los vehículos por el sector.En este marco, en las últimas semanas crecieron las quejas por el lomo de burro de pendientes suavizadas ubicado en avenida Santa Fe casi Dorrego, a la altura de los semáforos. Hay vecinos que aplauden su existente, pero los usuarios de la calle insultan a medio mundo cuando pasan por encima de la lomada que no cuenta con señalización alguna. Dicen que ya se cayó un motociclista y que se desparramaron herramientas de un carrito que pasó sin frenar. Automovilistas distraídos que avanzan a mayor velocidad, quizás la permitida, se enojan con medio mundo cuando advierten que la suspensión del vehículo sufre al caer después de un mini vuelo.Basta con pintar la lomada como en otros reductores de velocidad que hay en la ciudad.