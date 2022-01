Rafaela: de aquellos 8.242 habitantes a los más de 100 mil de la actualidad

“La historia señala que fueron 11 familias llegadas del norte de Italia las que se asentaron en este lugar y le dieron origen a Rafaela. Fue Guillermo Lehmann, quien llevó a cabo el proceso empresario-colonizador, vendiendoles estas tierras que pertenecían a distintos terratenientes”, señala un trabajo elaborado por Claudia Casabella y María Eugenia Zaragozi para Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, titulado “Rafaela, un milagro de la pampa gringa”.

La publicación señala que “la formación de lo que, con el tiempo se convirtió en un punto geográfico de trabajo y prosperidad para toda la gente tuvo origen en 1881, con la llegada de aquellos inmigrantes 'gringos' y en un territorio hostil fueron configurando poco a poco un modelo de crecimiento, que es considerado todo un ejemplo”.

En 1882, en Rafaela, solamente había 63 personas que habitaban en 15 precarias viviendas. Dos años más tarde, la colonia sumaba 512 habitantes, había 150 viviendas y ya se habían abierto 13 comercios y un molino harinero, como describió la escritora Adelina Bianchi de Terragni en su libro "Historia de Rafaela".

Al promediar la década siguiente, Rafaela se terminó de consolidar a nivel regional, incluso se posicionó como uno de los centros urbanos más importantes de la provincia: el 19° ocupaba en 1887 y el 6° en 1895. Su atracción como centro dinámico y activo mercado de trabajo quedó evidenciado cuando, en 1892, de los 9.609 inmigrantes que ingresaron a la provincia, 570 se dirigieron a Rafaela. Según el censo de 1895, Rafaela ya contaba con 2.228 habitantes, lo que llamaba la atención de los viajeros de la época.

El espectacular crecimiento demográfico, económico y edilicio registrado se debió primordialmente a su transformación, entre 1885 y 1890 en un nudo de encrucijada ferroviaria, al ser atravesada por cuatro líneas férreas. Pronto se desplegó un abanico de actividades económicas diversas: empresas de colonización, bancos, periódicos, imprentas, oficinas gubernamentales, servicios de salud, escribanías, representación consular.

El pujante avance rafaelino lo demuestra la Guía Argentina de 1898, que da cuenta de un importante número de tiendas, negocios de comestibles, ferreterías, fondas y despachos de bebidas, herrerías, acopiadores, talabarterías, mecánicos, albañiles, fábricas de carros, ladrillos, licorería, cremería, confiterías, curtiembres, librerías, establecimientos dedicados a la fabricación en menor escala de chacinados, cigarrillos y una agencia de pasajes.

A pesar de que la vida no era fácil en aquellos tiempos, la violencia, la corrupción y las pujas políticas eran moneda corriente, Rafaela fue para adelante y esa vigorosa expansión a nivel productivo, comercial, laboral y social hizo que en 1913 la población de nuestra localidad alcanzó los 8.242 habitantes. Por eso, un día como hoy pero hace 109 años atrás Rafaela era declarada ciudad. El movimiento para que se lograra el gobierno municipal produjo algunas resistencias en sectores de la población rafaelina por temor al aumento de impuestos que la nueva situación institucional pudiera traer aparejada.

Como contrapartida, las gestiones realizadas por los dirigentes políticos del radicalismo rafaelino tuvieron un papel protagónico y el gobierno provincial evidenció una voluntad política para concretar el proyecto.

Las funciones institucionales de la Comisión de Fomento finalizaron el 26 de enero de 1913 con motivo de la declaratoria de ciudad, creándose la Municipalidad de Rafaela, mediante un decreto del gobernador santafesino Dr. Manuel Menchaca, que además designó al primer intendente del distrito: Manuel Giménez, quien, precisamente, era presidente de la Comisión de Fomento hasta ese momento, como así también se nombró una Comisión Administradora y se convocó a los vecinos a inscribirse en el Registro Cívico.

En los considerandos del decreto se decía lo siguiente: "Habiendo sido aprobado por decreto del 31 de diciembre último, el censo levantado por la Comisión de Fomento de Rafaela, por el que se declara esta localidad incluida entre los centros urbanos que tiene derecho al Régimen Comunal y en atención a su desarrollo y progreso económico alcanzado".

Es clave tener en cuenta que el primer núcleo de población urbana creció alrededor de la plaza 25 de Mayo, punto central en el plano diagramado por Guillermo Lehmann, lugar desde donde se desplazan los cuatro bulevares más importantes. Allí se establecieron las casas comerciales más relevantes, la Iglesia y se generó el primer espacio público de esparcimiento.

La llegada de los ferrocarriles planteó un desafío para la ciudad, a partir de que Cristóbal Woodgate, realizó el proyecto de crear otra Rafaela en 1886, que se iba a llamar “Rafaela Estación”. Para esto, diagramó un plano diferente que iba en diagonal al trazado original por Lehmann. Esas diagonales le dan forma a los barrios Alberdi, Sarmiento y Villa Rosas. En la puja entre los vecinos del centro y Woodgate, finalmente el gobierno de la provincia decidió que los vecinos del centro tenían razón y Rafaela quedó constituida como una sola localidad.

A partir de allí, el crecimiento de la ciudad potenció su pujante desarrollo, que, naturalmente, fue acompañado por el aumento sostenido de sus pobladores. Ese crecimiento poblacional de Rafaela ha sido sostenido hasta nuestro días hasta ubicarse como la tercera ciudad más poblada de la provincia, con una proyección de algo más de 109 mil habitantes que toma en cuenta por caso, la Dirección Regional de Salud, para determinar los porcentajes de rafaelinos que se aplicaron la vacuna contra el Covid.

De aquel Censo llevado a cabo en 1813 que reveló que nuestra ciudad contaba con 8.242 habitantes, y dio pie a la declaratoria de ciudad, la población fue creciendo con fuerza y sostenidamente hasta alcanzar los 92.945 ciudadanos en el último Censo nacional correspondiente a 2010.

La cifra de población estimada de la ciudad pegó otro salto importante algunos años después y trepó a los 106.000 habitantes de acuerdo a las proyecciones que se desprenden del Relevamiento Socioeconómico realizado por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL). El mismo trabajo reveló que en ese momento Rafaela estaba distribuida en 41 barrios, cantidad que aún se mantiene.

El Censo del 2010, fue un trabajo que dejó, por primera vez, insumos de información estadística de suma importancia para conocer datos esclarecedores de la población en su conjunto y de cada jurisdicción vecinal de la ciudad en particular por el desglose que efectúa en cuanto a cantidad de habitantes, sexo y franjas etarias.

El relevamiento indicó que en Rafaela vivían 92.945 personas y de ellas 45.222 eran hombres y 47.723 mujeres. A su vez, el grupo más numeroso respecto de las edades se situaba entre los recién nacidos y los 34 años. En ese conjunto los grupos separados cada 4 años, la cantidad en promedio por segmento era de 3.900 varones y entre 3.750 mujeres. En los hombres entre 35 y 54 años la escala iba en orden decreciente arrancando en 3.000, cayendo 2.250, mientras que por el lado de las mujeres era prácticamente similar. De 55 a 78 años caía de 2000 a 1.000 en los varones y de 2.000 a 1.420 en mujeres. La diferencia entre ambos sexos se marcaba de los 79 años con 700 hombres y 1.285 mujeres. Esta brecha se ampliaba de los 80 años en adelante con 768 varones y 1.775 mujeres, según se desprende de los registros existentes en el portal www.rafaela.gob.ar.

En primer lugar de densidad poblacional en el Censo 2010 se posicionaba, y seguramente lo sigue estando el barrio 9 de Julio, con 6.781 habitantes, de los que 3.143 eran varones y 3.638 eran mujeres. Le seguían en cantidad de habitantes los barrios: Italia, con 4.715 (2.355/ 2.360); Villa Rosas, con 4.430 (2.159/2.271); Barranquitas, con 3.930 (1.999/1.931); Fátima, con 3.838, (1.865/1.973; 30 de Octubre, 3.601 (1.670/1.931); Villa del Parque. 3.592 (1.770/1.822); Güemes, 3.581 (1.843/1.738); San Martín, 3.441 (1.561/1.880); Villa Domingo;, 3.361 (1.646/1.715); Los Nogales, 3.298 (1.625/1.673); Mosconi, 3.278 (1.512/1.766); Belgrano, 3.088 (1.557/1.531).

En la lista continuaban los barrios Juan de Garay con 2.940 habitantes (1.439/1.501); Central Córdoba, 2.768 (1.276/1.492); Amancay, 2.734 (1.331/1.403); Pizzurno, 2.687 (1.314/1.373); Sarmiento, 2.610 (1.196/1.414); Guillermo Lehmann, 2.400 (1.186/1.214); Alberdi, 2.077 (970/1.107); Virgen del Rosario, 1.969 (985/984); Villa Podio, 1.892 (946/946); San José, 1.863 (910/953); Monseñor Zazpe, 1.813 (930/ 883); 17 de Octubre, 1.648 (782/866); Luis Fasoli , 1.529 (730/799); Malvinas Argentina, 1.409 (716/693); Martín Fierro, 1.244 (613/631); Antártida Argentina, 986 (478/508); Mora, 944 (456/488); Ilolay, 740 (372/368); Nuestra Señora del Luján, 588 (292/296); Brigadier López, 445 (231/214); Villa Los Álamos, 326 (170/156); y Villa Aero Club, 72 (33/39).

Además en el Censo se incluyeron ciudadanos de barrios que no estaban conformados todavía (2 de Abril, El Bosque y La Cañada, entre otros) bajo el rótulo de “Desconocidos” que sumandos alcanzaban los 3.670, discriminados en 1.840 hombres y 1.830 mujeres.

Como curiosidad vale mencionar que solo en los 9 barrios los varones superaron en números a las mujeres. Ellos son: Barranquitas, Fátima, Güemes, Belgrano, Monseñor Zazpe, Malvinas Argentina, Ilolay, Brigadier López y Villa Los Álamos. En Virgen del Rosario, los hombres superaron por una unidad a las mujeres 985/984, mientras que el único “empate” se produjo en el Villa Podio.



EXPECTATIVA POR EL CENSO 2022

La actualización de los datos servirán no solo para actualizar la información el número de habitantes sino que se transformaron en materia prima valiosísima para la toma de decisiones en todos los ámbitos gubernamentales e institucionales.

Por ello en la ciudad, como en todos las localidades se aguardarán con sumo interés los datos, a pesar que recién se podrá contar con ellos, al menos, un años después.

A través de un Decreto Presidencial se dispuso que el día 18 de mayo de 2022 la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda Ronda 2020, en todo el territorio de la República Argentina, revistiendo dicha fecha calidad de Feriado Nacional

Vale recordar que mediante el mismo instrumento legal primero se postergó la ejecución del mismo relevamiento que debía realizarse hace dos años atrás, como consecuencia de la emergencia pública en materia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19.

El organismo encargado de unificar la orientación y ejercer la dirección superior de todas las actividades y el posterior procesamiento de la información recogida será el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

El 11° Censo Argentino tendrá dos etapas. En la primera, que durará dos meses, se podrá responder por internet en http://censo.gob.ar. entre el 16 de marzo y el 16 de mayo.



La segunda etapa será el Día del Censo, que será feriado nacional, cuando las personas censistas visiten todas las viviendas del país. Pero, si los residentes de una vivienda completaron el Censo digital, solo deberán presentar el comprobante que se les otorgó al finalizar el cuestionario. Si no, los censistas harán las preguntas de forma presencial.

A diferencia de los anteriores, el Censo 2022 contabilizará a las personas en su lugar de residencia habitual y no según dónde se encuentren el Día del Censo. Eso permitirá contar con resultados más exactos.

Otra novedad de este Censo Argentino es que todas las personas van a poder responder sobre su autorreconocimiento étnico (pueblos originarios y afrodescendientes) y su identidad de género. La intención es saber cuántos habitantes tiene el país y cómo viven. De todas maneras, todos los datos son confidenciales y están protegidos por Ley.



13 MESES

En los primeros días de diciembre pasado, en la localidad santafesina de Gálvez y en viviendas seleccionadas de las Comunas 2 y 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), comenzó el Censo Experimental para poner a prueba los instrumentos que se emplearán en el operativo censal definitivo.

En ese marco, el director del INDEC, Marco Lavagna, explicó que los censistas continuarán utilizando cuestionarios en papel en lugar de tablets, por la cantidad requerida (el censo recurrirá a 600.000 censistas) y por la presencia de "zonas de baja conectividad".

Por otro lado, Lavagna adelantó que, si bien los datos definitivos se publicarán aproximadamente trece meses después de la realización del censo, "casi de forma inmediata" se conocerán "datos provisorios y estimativos como la cantidad de personas, por sexo, edad y lugar de residencia". "Más allá de que el mismo día del censo vamos a tener alguna información, estamos previendo un primer informe de avance a los 30 días y a los ocho meses los resultados totales provisorios", precisó el director del INDEC.

Así, es probable que a finales de junio podamos conocer con mayor certeza cuántos habitantes tiene Rafaela en 2022, justo 109 años después de haber sido declarada como ciudad. Si las estimaciones del área de Salud se ajustan con la realidad, entonces la ciudad sumó poco más de 100 mil habitantes desde enero de 1913.