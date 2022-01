Atlético con día y hora para su estreno en la temporada 2022

en el torneo Malvinas Argentinas, de la. Por la primera fecha. Dicho encuentro comenzaráy se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TyC Sports.El certamen tendrá 37 equipos y se jugará por el sistema de todos contra todos, a una rueda de partidos. El primero de la tabla ascenderá a la Liga Profesional. El segundo clasificará a semifinales del reducido por el segundo ascenso; y el tercero a cuartos de final de dicho reducido. Del 4º al 13º clasificarán a octavos de final del reducido. Los últimos dos de la tabla descenderán.Ayer, la ‘Crema’ disputó dos amistosos de pretemporada con Unión de Santa Fe, en el predio de Casasol (ver aparte), para seguir sumando rodaje futbolístico y llegar de la mejor manera al debut.Por el momento, los dirigidos por Forestello no tienen en vistas nuevos amistosos, mientras se busca sumar dos juegos más para la próxima semana. Por su parte, el Pirata, jugó ayer ante Godoy Cruz en el Gigante de Alberdi. Fue empate 1-1 para los titulares. El conjunto que conduce Farré enfrentará a Talleres de Córdoba, una semana antes del comienzo del torneo, en el estadio Mario Alberto Kempes por la Copa Córdoba.vs Belgrano (V),vs Villa Dálmine (L),vs Almirante Brown (V),vs Gimnasia Jujuy (L),vs Flandria (V),vs Temperley (L),vs Dep. Morón (V),vs Deportivo Madryn (L),vs Estudiantes Río Cuarto (V),vs Alvarado (L),vs Almagro (V),vs Nueva Chicago (L),vs Dep. Maipú (V),vs Quilmes (L),vs Ind. Rivadavia (V),vs Ferro (L),vs Mitre (V),vs Sacachispas (L),vs Instituto de Córdoba (V),vs Agropecuario (L),vs Tristán Suárez (V),vs San Martín Tucumán (L),vs Def. de Belgrano (V),vs Brown de Adrogué (L),vs Chacarita (V),vs Guillermo Brown (L),Libre,vs Santamarina (V),vs Estudiantes BA (L),vs Atlanta (V),vs San Martín San Juan (L),vs Chaco For Ever (V),vs San Telmo (L),vs Gimnasia Mendoza (V),vs All Boys (L),vs Güemes (V),vs Dep. Riestra (L).