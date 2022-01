Creevy se sumó al apoyo de un niño que sufre bullying

El excapitán de Los Pumas Agustín Creevy, jugador de London Irish Inglaterra, se sumó ayer con un mensaje en favor de un rugbier galés de 12 años que sufre bullying por parte de sus compañeros por tener un físico muy voluminoso para su edad, hecho que motivó una gran reacción por parte de varias figuras del mundo del rugby.

Mark Pugley, padre de Alfie, escribió en la red social Twitter: "Tuve que eliminar un posteo de Facebook porque un idiota comentó diciendo que mi hijo es demasiado 'grande' para jugar en Menores de 12 y que no era saludable. Si sólo la gente supiera lo duro que trabaja para estar más en forma y qué tan baja su confianza ha estado. No te preocupes, Alfie, yo siempre seré tu mayor fan".

Ante el mensaje del padre del rugbier, Creevy escribió en su cuenta de Twitter: "Alfie mi amigo, seguí disfrutando de lo que te hace feliz. Tenés un gran equipo detrás tuyo que te necesita. Aquellos que entienden el rugby son aquellos que se divierten y hacen amigos, así que estás en el camino correcto", envió el ex capitán del seleccionado argentino.

La reacción del mundo del rugby apoyando a Alfie fue notable y el padre escribió en otro mensaje que jamás imaginó que las palabras que escribió iban a llegar a cada rincón del mundo del rugby y que su hijo iba a recibir tanto apoyo.

El astro francés Matthieu Jalibert, también utilizó su historia personal para darle fuerza al adolescente. "Alfie, toda mi juventud me dijeron que era demasiado pequeño, demasiado delgado. Cuando leo la publicación de tu papá, me duele el corazón. Nunca pierdas la esperanza. los sueños. Tu padre es tu fan número uno. Yo soy el número dos".

Desde el domingo pasado, Alfie se ha convertido en una figura del rugby mundial. El joven jugador recibió enorme apoyo de figuras como los galeses Liam Williams y Louis Rees-Zammit, el inglés Alex Corbisiero y el neozelandés Julian Savea, al igual que las federaciones inglesa, irlandesa e incluso los All Blacks.

El árbitro inglés, Nigel Owens, también se sumó al movimiento al ofrecerse para arbitrar un partido del equipo de Alfie. "Alfie compañero, sigue disfrutando del rugby, instó. Siempre da lo mejor de ti, pero siempre disfrútalo. Vendré y arbitraré uno de tus juegos un día y lo espero con ansias. Sigue así para sonreír, amigo mío".