Fernández admitió que el FMI pide a la Argentina un ajuste mayor

El presidente Alberto Fernández reapareció ayer en público tras haberse aislado una semana por ser contacto estrecho de un contagio de Covid y reconoció que la negociación con el FMI atraviesa tensiones por el ajuste que estaría reclamando el organismo internacional.

"Por eso nuestra pelea con el Fondo Monetario por más que algunos se disgusten; donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer", señaló al respecto el mandatario al encabezar en el Microestadio Municipal Diego Armando Maradona de Morón una campaña de vacunación para garantizar la presencialidad plena de los alumnos durante el ciclo lectivo 2022.

En este sentido, prosiguió: "Debemos recordar que cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció. Sólo recuerden el 2001 lo que significó para la Argentina. Y recuerden que el ajuste más cercano que el fondo le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología".

Fernández estuvo acompañado durante el acto por el ministro de Educación, Jaime Perczyk; el intendente local, Lucas Ghi, y por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en medio de los rumores sobre el eventual alejamiento del tucumano por diferencias con el Presidente.

Al respecto, Manzur buscó bajarle el tono a las versiones sobre su posible renuncia al Gabinete y manifestó tener "una excelente" relación con Fernández.

Por otro lado, el Presidente respondió los polémicos dichos de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, sobre el presente de los chicos que debieron abandonar la escuela durante la pandemia. "Nosotros no creemos que en la pandemia los chicos que dejaron el colegio están deambulando por las calles de un barrio popular o fueron reclutados como soldados para el narcotráfico", se diferenció Alberto Fernández de los dichos de la funcionaria que responde a Larreta. Y enfatizó: "Creemos que son chicos que están esperando una mano que los auxilie y los hagan retomar el rumbo de la educación".

Las críticas a la gestión de Mauricio Macri estuvieron presentes durante el discurso del mandatario, quien aseguró que la educación "no tuvo preponderancia" durante los años en los que lo precedieron al mando. Además, recordó el pedido que le realizó a Jaime Perczyk tras su asunción al ministerio: "Tu primer tarea es ir a buscar a todos los chicos que dejaron el colegio para volverlos a meter".

Asimismo, reconoció la necesidad de trabajar en el retorno de los estudiantes a las aulas reconociendo la grave deserción escolar. "Vamos a ir a buscarlos tendiéndoles la mano, pidiéndoles piensen en su futuro, necesitamos que vuelvan al colegio", pidió Fernández tras declarar que la pandemia dejó al descubierto que "muchos chicos dejaron de ver futuro en sus vidas".

Para finalizar, destacó "la cultura de la vacunación" de la sociedad argentina, e hizo énfasis en la importancia de completar los esquemas de cara al inicio de clases del 21 de febrero.



CON EL NUEVO

EMBAJADOR DE EE.UU.

El presidente Fernández recibió ayer en la Casa Rosada al nuevo embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, quien le entregó al mandatario sus cartas credenciales. El encuentro formó parte del protocolo para el inicio de las funciones de un representante diplomático, que en este caso es además un hombre muy cercano al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En ese contexto, se destacó que Fernández recibiera personalmente las cartas credenciales de Stanley, dado que otros embajadores que se encuentran en el país no han tenido aún encuentros con el Presidente o hicieron su presentación en grupo.

Al finalizar la reunión, Fernández destacó el fortalecimiento de la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos, mientras que el flamante embajador calificó el encuentro como "excelente", al tiempo que ponderó los vínculos que existen entre los gobiernos de ambos países.

"Es un honor para mí haber sido elegido para cumplir las tareas de embajador ante un gran país como Argentina", señaló Stanley tras el encuentro del que también participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller, Santiago Cafiero, y la ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos, MaryKay Carlson.

A través de Twitter, el flamante embajador señaló: "Hoy presenté mis cartas credenciales al presidente Alberto Fernández, a quien agradezco su cálida recepción. Es un honor servir como Embajador de Estados Unidos en Argentina y trabajar para fortalecer la amistad y colaboración entre nuestros países".

Stanley es descripto como un dirigente muy cercano a Biden, para cuya campaña electoral trabajó activamente, y su asunción formal como embajador se da en medio del acercamiento que el Gobierno intenta con Estados Unidos por la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

El nuevo representante diplomático de Estados Unidos llegó a la Argentina hace cuatro días y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por MaryKay Carlson, quien hasta el momento estuvo al frente de la Embajada. Tras la asunción formal de Stanley, la diplomática realizó una despedida a través de la cuenta oficial de Twitter de su oficina, al anunciar que a partir de ahora será el flamante embajador quien se hará cargo de las comunicaciones oficiales por ese medio. (NA)