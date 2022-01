Los 25 momentos del icónico Caso Cabezas

Desde el momento en que el reportero gráfico José Luis Cabezas fue asesinado en una cava de General Madariaga en enero de 1997, hubo hechos que causaron impacto, no solo dentro de la misma causa, sino en la sociedad.

Estos son 25 momentos del Caso Cabezas.



1- 25 de enero de 1997: El cuerpo carbonizado, atado y con dos tiros en su cuerpo de José Luis Cabezas, aparece en una cava de General Madariaga, a metros de la Ruta 11.



2- 20 de mayo de 1998: Aparece el cuerpo del empresario Alfredo Yabrán en uno de sus campos en Entre Ríos. Era buscado por la policía y lo encuentran muerto con un balazo de una escopeta en la boca. Ante la presión policial y judicial se suicida.



3- 2 de febrero de 2000: La Cámara de Apelaciones de Dolores condena a reclusión perpetua al ex policía Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y a prisión perpetua a Gregorio Ríos, Horacio Braga, Sergio González, José Luis Auge y Héctor Retana, por el secuestro y asesinato del fotógrafo.



4- 23 de diciembre de 2002: El ex comisario de Pinamar, Alberto Gómez, fue condenado a prisión perpetua por haber liberado la zona para que los criminales cometieran el secuestro y asesinato del periodista gráfico.



5- 2 de abril de 1997: tras fallidos intentos de dar con los responsables del asesinato, el entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, recibe en la Quinta de San Vicente, a uno de los integrantes de "Los Horneros" que le confiesa haber participado en el homicidio.



6- 5 de abril de 1997: El gobernador Duhalde, le entrega al juez José Luis Macchi, toda la información (grabaciones de video) del encuentro con el integrante de Los Horneros y su confesión.



7- 7 de mayo de 1997: Tras el entrecruzamiento de llamados telefónicos y los indicios que llevan al jefe de seguridad de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, el empresario y el custodio declaran por primera vez en los tribunales de Dolores.



8- 14 de febrero de 1996: En una playa de Pinamar, simulando sacar fotos familiares al periodista Gabriel Michi y su mujer, José Luis Cabeza logra el objetivo de fotografiar caminando por el lugar a Alfredo Yabrán y su esposa. La imagen será la tapa de la Revista Noticias y su condena a muerte.



9- 9 de abril de 1997: Caen los primeros detenidos de grupo de asesinos de Cabezas. El ex subcomisario Gustavo Prellezo, su ex mujer, la ex oficial de la policía Silvia Belawsky, y a los horneros Horacio Braga y Héctor Retana.



10- 24 de junio de 1997: Tras haber declarado en dos oportunidades ante la justicia en Dolores, el empresario Alfredo Yabrán concurre a la Casa Rosada y se entrevista con el entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, ante la ausencia del ex presidente Carlos Menem que estaba fuera del país.



11- 10 de abril de 1997: Detienen a otro hornero, Sergio González, mientras Yabrán declara ante la Comisión Anti mafia del Congreso y Retana señala a Prellezo como autor material del crimen.



12- 10 de octubre de 1997: En una nueva indagatoria ante el juez en Dolores, Yabrán modifica su testimonio de sus primeras declaraciones y se observan contradicciones en sus dichos que lo comprometen.



13- 15 de mayo de 1998: Tras una declaración de Silvia Belawsky donde sostienen que Prellezo le dijo que "detrás de todo estaba Yabrán", el juez de la causa manda a detener al empresario.



14- 16 de mayo de 1997: Se produce uno de los hechos más extraños de la investigación, cuando de la nada encuentran la cámara fotográfica destruida de Cabezas en el lecho del Canal Uno



15- 13 de noviembre de 2003: Beneficiados por la Cámara de casación Bonaerense, seis de los condenados por el crimen reciben reducción de sus penas. Ellos son Gregorio Ríos, los ex policías, Sergio Camaratta y Adrián Luna y los horneros, José Luis Auge, Sergio González y Horacio Braga.



16- 25 de junio de 1998: Ya muerto Yabrán, en una testimonial de Prellezo, busca desmentir a Belawsky, y quitar responsabilidad en el hecho a Yabrán, aunque reconoce que el empresario le comentó en 1997 que quería "pasar un verano tranquilo".



17- 20 de abril de 1997: En el proceso de poner a Prellezo como el gran organizador del asesinato en el lugar de los hechos, Auge cuenta ante la justicia que el ex policía llamó a su compañero Luna y le dijo "feliz cumpleaños", una supuesta clave entre ambos para avisar que el "trabajo estaba hecho".



18- 6 de junio de 1997: Peritos psiquiátricos señalaron que en su ante ellos Prellezo confesó que el propio Yabrán mandó a "apretar al reportero".



19- 11 de febrero de 1997: A solo quince días del asesinato y cuando su nombre ya era mencionado en los medios de comunicación, Yabrán en un acto de defensa, se presentó ante la justicia porteña para desligarse del crimen de Cabezas.



20- 12 de febrero de 1997: En un claro intento de desviar la investigación, la policía bonaerense detienen en Mar del Plata ,a cinco integrantes del banda de "Pepita la Pistolera", y los acusan de ser los autores materiales del crimen.



21- 14 de febrero de 1997: Los funcionarios del Gobierno nacional, Carlos Corach y Alberto Kohan llegan a Dolores, y declaran a la prensa que "un arma de un Pepito" es la que se usó para el asesinato.



22- 14 de marzo de 1997: La justicia dicta prisión preventiva para los integrantes de la banda de Pepita la Pistolera que siguen presos.



23- 29 de abril de 1997: Tras la confesión de uno de los Horneros ante el gobernador Duhalde de haber participado en el asesinato y que la investigación se acerque a los verdaderos responsables del hecho, la Cámara de Apelaciones de Dolores, determina la liberación de los integrantes de la banda de "Pepita La Pistolera".



24- 25 de enero de 2017: Al cumplirse 20 años del asesinato de Cabezas, ninguno de los 10 condenados por el crimen están detenidos ni tampoco ninguno de ellos pasó más de 13 años en prisión.



25- 25 de enero de 2022: A 25 años del terrible homicidio, como todos los años, su hermana Gladys Cabezas, plantará un árbol en Pinamar, en homenaje al fotógrafo asesinado, pero por primera vez, uno de ellos será colocado en la Cava, donde hace un cuarto de siglo mataron al reportero gráfico. (NA)