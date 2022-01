Cabezas, presente

El 25 de enero de 1997 fue sábado. Si bien la Argentina ya sumaba 14 años de democracia en forma ininterrumpida, el marco institucional aún debía adquirir vitalidad para enfrentar al poder oculto en las sombras que siempre busca impunidad, además de acumular esa capacidad de hacer lo que quiere sin que nadie se lo impida. El brutal crimen de José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, perpetrado un día como hoy de aquel 1997, conmovió a una sociedad argentina que ya venía soportando otros acontecimientos de alto impacto en la agenda pública y con un manto en el que se mezclaban impunidad y corrupción. En esa década menemista, su sucedieron la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, los atentados contra la mutual judía de la AMIA y la Embajada de Israel así como también el accidente del helicóptero de Carlitos Menem Jr., el hijo del presidente que falleció por esa tragedia aérea.El asesinato del reportero gráfico, del que hoy se cumple el 25° aniversario, fue una suerte de gota que rebalsó el vaso. La sociedad mostró su hartazgo y ganó la calle con masivas movilizaciones para reclamar justicia. ¿Cómo podía ser que retratar a un empresario poderoso de la Argentina con fuertes vínculos con el gobierno nacional le cueste la vida a un fotógrafo? La sospecha inicial de que lo peor del poder estaba detrás de la ejecución de Cabezas impulsó a los argentinos a sostener el reclamo, pero es cierto también que fueron sus propios compañeros y compañeras de profesión, los fotoperiodistas, los que le pusieron el cuerpo al reclamo y convocaron bajo la consigna "No se olviden de Cabezas".Precisamente, fue el abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Miguel Gaya, quien acuñó esa frase emblemática. En aquel entonces, consideraba que sin un continuo reclamo popular el tema iba a desaparecer de los medios y no se iba a lograr justicia, de ahí salió la consigna ‘no se olviden de Cabezas’ y la segunda parte de la consigna, ‘la impunidad de su crimen será la condena de la Argentina'.La presión popular fue clave para sostener el crimen de Cabezas en lo más alto de la agenda, incómodo para el poder. Incluso cinco meses del asesinato, en junio de 1997, Elías Jassan renunció como ministro de Justicia al descubrirse que había mantenido más de cien contactos telefónicos con el empresario telepostal Alfredo Yabrán desde el asesinato del reportero gráfico. De alguna manera, la vinculación entre el enigmático hombre de negocios y el poder quedó en evidencia y definitivamente lo instaló en la escena intelectual del crimen. En 1998, asediado por la justicia y las fuerzas policiales, Yabrán se suicidaría en su estancia de Gualeguaychú.El reclamo por el compañero Cabezas es para que, además, nunca más vuelva a pasar algo así. Y es en defensa de la integridad y de la vida de los trabajadores, de las condiciones de trabajo y de la libertad de expresión como valor republicano. El periodismo asumió una suerte de rol de contrapoder ante una política que hasta ese momento no parecía reconocer límites.Como dice Adepa, el repudio unánime y persistente al crimen de todos los sectores de la vida civil argentina, la exigencia sin descanso de justicia hasta dar con los responsables, y luego el reclamo extendido para que las penas fueran efectivamente cumplidas revelan una conciencia y un consenso social que 25 años después son un activo diferencial que no debe ser minimizado.La figura de José Luis Cabezas queda, fortalecida, en la memoria del pueblo al transformarse en un emblema de una sociedad que le dijo basta al abuso del poder, defendió con fuerza la libertad y condeno la impunidad. Una declaración de principios que es necesario refrescar todo el tiempo, porque las amenazas persisten y la lucha por un país mejor no termina nunca.