Las exportaciones santafesinas aumentaron en valor y volumen

En materia de exportaciones, la provincia de Santa Fe se encamina a cerrar el 2021 como uno de los tres mejores años desde el 2010, según se desprende del informe difundido ayer por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

Así, en el período enero - noviembre de 2021 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 16.597,5 millones, con un aumento del 63,2% respecto del mismo período del año anterior. Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron una suba de 20,8%, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, subieron 35,1% en relación a enero - noviembre de 2020, subraya el reporte.

El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 2.183,8 millones, 37,9% más que en el mismo período de 2020. Las cantidades medidas en toneladas aumentaron 2,5%, acompañado por un aumento en los precios de 34,6%.

En el acumulado de 2021, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron U$S 12.095,7 millones -el rubro más importante con comodidad-, y mostraron un aumento de 62% en relación al mismo período del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones aumentaron 26,8%, y los precios medios aumentaron 27,8%.

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de U$S 2.232,3 millones, 108,2% más que en igual período del año 2020. Los volúmenes exportados registraron un aumento de 68,9%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 23,2%.

El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 85,7 millones, reflejando una variación interanual positiva de 72,7%. Las cantidades exportadas aumentaron 12,9% y los precios aumentaron 53%.

En tanto, las exportaciones de Productos Primarios se componen principalmente de maíz en grano. Siguieron en importancia las exportaciones de porotos de soja, excluido para siembra; trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra; sorgo de grano, excluido para siembra; miel natural; y arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se destacan por la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, principal producto exportado en la provincia y aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Siguieron en importancia carne bovina, deshuesada, congelada; carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada; y leche entera, en polvo, gránulos o similares.

Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso fue el principal producto exportado de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Siguieron en importancia vehículos p/transporte de personas, c/motor de émbolo o pistón, encendido por chispa; motores de émbolo, diesel o semidiesel, p/vehículos automotores, cilindrada > a 3500cm3; ácidos grasos monocarboxílicos industriales, aceites ácidos del refinado, excepto ácido esteárico, ácido oleico, ácidos grasos del «talloil» y ácido caprílico; lecitinas y otros fosfoaminolípidos; válvulas de admisión o escape p/motores.

En cuanto a Combustibles y Energía, los principales productos exportados fueron naftas excluidas para petroquímicas, y aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves.

India fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 10,7%. Los valores exportados aumentaron 70,9% respecto del mismo período de 2020. China se situó en el segundo lugar, concentrando el 8% de los envíos. Las exportaciones a este destino aumentaron 34% en términos interanuales.

En tercer lugar se ubicó Países Bajos, con una participación del 7,3% del total. Las ventas a este país aumentaron 167% respecto del mismo período de 2020. Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam, que registró un aumento de 33,9%, y Brasil, cuya variación positiva fue de 43,4% en términos interanuales. Del sexto al décimo puesto lo componen Indonesia, España, Chile, Malasia y Perú.

Asimismo, en el detalle del informe, se indica que los envíos a India se componen principalmente por aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites); tortas, harinas y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia); y cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (Pieles y cueros).

Las principales exportaciones a China fueron carne bovina, deshuesada, congelada (Carnes); porotos de soja, excluido para siembra (Semillas y frutos oleaginosos); y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites).

Las principales exportaciones a Países Bajos fueron biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70% en peso de estos aceites (Productos químicos y conexos); seguido por carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (Carnes); y harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia).

Las exportaciones a Vietnam estuvieron compuestas principalmente por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia); maíz en grano (Cereales); y lecitinas y otros fosfoaminolípidos (Productos químicos y conexos).

Finalmente, los principales productos enviados a Brasil estuvieron compuestos principalmente por trigo y morcajo, excepto para siembra, y maíz en grano (Cereales); seguido por reductores, multiplicadores y variadores de velocidad (Máquinas y aparatos, material eléctrico); y amortiguadores de suspensión de vehículos automóviles (Material de transporte terrestre).