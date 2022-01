Los casos son 10 veces más que los informados

El Dr. Ernesto Kofman, investigador principal del Conicet y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario, recordó que un estudio de la UBA realizado en el 2020, antes del arribo de la variante ómicron, concluyó que se estaban detectando en la provincia de Santa Fe uno de cada cinco casos. Con respecto a esta nueva ola, el profesional explicó que "el mayor porcentaje de la población está vacunada, hay muchos más casos leves o asintomáticos y la detección es mucho menor. Esa parte permite explicar muy bien qué es lo que está ocurriendo con la curva de casos". Con respecto a las estimaciones para los próximos días, Kofman destacó en declaraciones a la emisora LT10: "Imaginémonos que se está detectando uno de cada diez casos más o incluso si fuera uno de cada cinco, no cambia mucho. Lo que está pasando es que no va quedando mucha gente por contagiarse". "Hay un porcentaje muy alto de la población que está recientemente inmunizado por esta ola. Eso, más la vacunación y otros factores, hace que de a poco se empiece a perder chances de contagiarse. Si uno mira los casos en el departamento La Capital, por fecha de diagnóstico, el máximo promedio semanal se da alrededor del 11 de enero y a partir de ahí disminuye", manifestó. Precisó que "ya están bajando los casos, pasa que los reportes están atrasados; no dan abasto la gente que carga los reportes". En esa línea, indicó que "la curva de casos reportados posiblemente esta semana ya se note que sea menor que la semana anterior". El profesional advirtió que las proyecciones son dinámicas y dependen del comportamiento social; pero que, si no se modifica el escenario, "la perspectiva es que en dos o tres semanas cambie radicalmente"