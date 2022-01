SENSACIONES Y SENTIMIENTOS

EL DELICADO CIERRE DE LOS TEXTOS



POR HUGO BORGNA

“La mañana siguiente Arturo llevó como de costumbre el desayuno. Le sorprendió no ver a Moray en la cama y, seguidamente, comprobar que la ventana estaba abierta. Estuvo a punto de caérsele la bandeja cuando se acercó y miró al exterior. Ahora podía ver claramente lo que colgaba del árbol de judas” (Líneas finales de “El árbol de Judas”, de A. J. Cronin, novela emblemática que representa la narrativa de la segunda parte del siglo 20).

Si en este momento preguntáramos a cada uno de los lectores qué historia pueden imaginar que culmine con tanta potencia, oiríamos varias, pero coincidiendo muchas en que el personaje que se ha colgado de un árbol (detalle que se sugiere muy claramente) seguramente no habría sido buena persona.

Este es un tipo de final de obra muy recomendable, ya que remite a comenzar la lectura de la novela. Si ha sido completada la lectura, invita a reflexionar sobre si ese final corresponde, según cada lector, a las acciones de la persona protagonista de la novela.

Los cierres en la narrativa necesitan una dosis de potencia a la altura de la tensión surgida de los hechos relatados. En pocas palabras, debe constituir un final importante, de impacto tal que tenga valor por sí mismo y obligue a reflexionar sobre el resto del contenido.

Puede ser concreto o aludir abstractamente, pero siempre necesita la mirada nueva sobre la historia ficcional; si es concreto, debe tener capacidad de síntesis y, además, no ser explicativo; si es abstracto, debe mostrar un contacto firme con la obra en cuestión, sin constituir una opinión final sin justificación ni consejo que pueda sonar a moraleja. En todos los casos, no debe exceder de unas pocas líneas.

¿Vale lo dicho también para la poesía? Sí, sin duda.

El Poema de Mío Cid, por ejemplo, es un cantar de gesta que cuenta la historia en verso y por eso le caben las mismas reglas. Y si la poesía es una reflexión abstracta o de hechos más insinuados que expuestos con claridad, el concepto principal se convierte en protagonista. Por lo demás, el mensaje final debe tener el mismo valor de impacto en el lector que el conjunto de todo el texto.

Tienen razón los lectores que piensan que valen también los finales abiertos, esos que abren distintas puertas a diferentes hechos culminantes a futuro ¿Cómo cerrar, entonces, la obra? Simplemente permitiendo, mediante la ambigüedad en la sugerencia, que el lector le dé un final a la medida de su preferencia.

Llegamos al momento de los ejemplos. No vamos a eludir la responsabilidad de proponer modos de finales importantes, esos con energía propia y a la vez tomada del texto precedente.

Una idea que es esperable en este momento, es “espiar” el cierre del Poema de Mío Cid: “Pasó de este mundo el Cid, el que a Valencia ganó / En días de Pascua ha muerto, Dios le dé su perdón / también perdone a nosotros, al justo y al pecador / Estas fueron las hazañas de Mío Cid Campeador / en llegando a este lugar se ha acabado esta canción”

Pero hay algo más, lectores inquietos, como digno final de este artículo. No les diremos de qué obra fundamental es el cierre: lo podrán descubrir ustedes. Es un cierre con respeto y dignidad. Y no necesita nombrarlo, ya que el personaje está naciendo, en ese final, como símbolo para todos los tiempos.

“Yace aquí el Hidalgo fuerte / que a tanto extremo llegó / de valiente, que se advierte / que la muerte no triunfó / de su vida con su muerte. / Tuvo a todo el mundo / fue el espantajo y el coco / del mundo en tal coyuntura / que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco.”