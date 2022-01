Bad Bunny confirmó su visita a la Argentina

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny anunció su nueva gira mundial, "World's hottest tour", con la que visitará varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, entre ellas, Buenos Aires. De esta manera, el embajador de la cultura latina llegará al país el próximo 4 de noviembre al estadio de Vélez.

Las entradas se podrán conseguir del 31 de enero al 2 de febrero en preventa exclusiva del Banco BBVA y la venta general estará habilitada a partir del 2 de febrero, a través de www.livepass.com.ar.

"Es el máximo referente de una generación, Su versatilidad revoluciona todo a su paso alrededor del mundo, un embajador clave de la cultura latina. Sin dudas es el artista más esperado este año", expresaron desde empresa que se hará cargo de la venta de las entradas para el show.

La gira fue anunciada formalmente en sus redes sociales, donde publicó un divertido video junto a su novia, la empresaria puertoriqueña Gabriela Berlingeri, y el actor español Mario Casas.

"World's hottest tour" será la primera gira del artista en los estadios más importantes del mundo. Particularmente se trata del show más grande de su carrera en el país, en el que ya se presentó en 2017. En tal sentido, el tour del 2022 comenzará el 5 de agosto en la ciudad de Orlando en el Camping World Stadium y continuará su recorrido por ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York y muchas más, antes de direccionarse hacia Latinoamérica en octubre y arribar a ciudades como Santiago, Asunción, Lima, Quito, Medellín, entre otras.

Recordemos que tan solo tras anunciar su gira "El Último Tour Del Mundo 2022" a mediados del 2021 -la cual comenzará a principios de febrero de este año y recorrerá 35 arenas alrededor de Norteamérica- el artista rompió el récord de Ticketmaster con la mayoría de ventas de boletos para un tour en su primer día de ventas desde el 2018, rápidamente agotando las entradas de las 35 funciones en su totalidad y vendiendo más de 500.000 boletos.

Además, a mediados del pasado diciembre, el artista realizó sus primeros conciertos de estadio, rompiendo récords de audiencia con dos funciones en el Estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico.

A su vez, durante el año pasado, Bad Bunny recaudó éxitos imprescindibles que lo llevaron a recibir por tercer año consecutivo el título del artista latino #1 en EE.UU según Billboard, y una de las 10 superestrellas más populares a nivel global.

Sumando al gran éxito que obtuvo durante el año 2021, el artista culminó con broche de oro sorprendiendo a sus fanáticos con el estreno del video musical de "Te Deseo Lo Mejor", el cual realizó en colaboración con la clásica serie Los Simpsons.



Sobre el cantante:

Bad Bunny nació como Benito Antonio Martínez Ocasio en San Juan, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994. A pesar de que nunca tomó clases formales de música ni estudió ningún instrumento, es cantante, compositor y creador de sus propias canciones. Las primeras muestras de su arte se vieron en Youtube, donde poco a poco empezó a cosechar fans.

A mediados de 2016, el cantante se unió al sello Hear This Music, con el que presentó el éxito "La Ocasión", himno de la música trap. Allí también grabó sencillos como "Diles", "Soy Peor", y "Tú No Vives Así". Además, ha participado en temas con numerosos artistas de la talla de Farruko, De La Ghetto, J Balvin, Maluma, Nicky Jam y Ozuna, entre otras estrellas de la música urbana.

En 2017 conquistó Europa, realizando una gira de más de 20 conciertos en 20 días. A su regreso cantó en los Premios Billboard de la Música Latina 2017 junto a J Balvin. También agotó localidades en los conciertos realizados en el Luna Park de Buenos Aires, los días 8 y 9 de septiembre.

En el año 2018 lanzó "El Baño", colaboración que grabó con Enrique Iglesias; "Salimos A Buscarte"; "Fantasía", junto a Alex Sensation; "Amorfoda"; "Dime si te acuerdas"; "Loca" junto a los argentinos Khea, Duki y Cazzu; "Dime", grabado con Revol, J Balvin, Arcángel y De La Ghetto; entre muchos otros hits.

En febrero del 2020, Bad Bunny lanzó "YHLQMDLG", título que significa "Yo hago lo que me da la gana" y cuenta con colaboraciones de Daddy Yankee, Yaviah, Jowell & Randy y Ñengo Flow. El álbum es un homenaje a las marquesinas (fiestas de garaje) y presenta muchos guiños al reggaetón de principios y mediados de la década de 2000.

El 10 de mayo de 2020, estrenó su tercer álbum de estudio "Las que no iban a salir", el cual cuenta con la participación de Don Omar, Zion & Lennox, Nicky Jam, Yandel, entre otros. En julio, luego de haber sido el primer artista urbano latino en ser portada de la revista Rolling Stones, El Conejo Malo se convierte en el protagonista de la primera portada digital de la legendaria revista Playboy.

En 2021 publicó el single y videoclip "Lo siento BB", junto a Julieta Venegas y Tainy.

El artista cuenta con un premio Grammy, cuatro premios Grammy Latino, dos premios Latin American Music Awards y un premio MTV Video Music Awards.

Proclamado el artista más escuchado del mundo por segundo año consecutivo según Spotify, Bad Bunny ha logrado destacarse por sus movimientos revolucionarios que constantemente impactan a la industria musical.