Los Monos: balean edificio policial y amenazan a fiscal

Un edificio del Servicio Penitenciario provincial ubicado en la ciudad de Rosario, fue baleado pocas horas después de que Lorena Verdún, madre del actual líder de la banda narcocriminal Los Monos y viuda del "Pájaro" Cantero, amenazara al fiscal Matías Edery.

La amenaza la había lanzado la mujer durante una audiencia que se llevó a cabo el sábado, en la que finalizó detenida junto a sus hijos.

Pocas horas más tarde, desde una moto dispararon contra la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario de Santa Fe, en lo que fue el tercer ataque al edificio desde el año pasado.

Previamente se habían registrado llamadas al 911, donde se realizaron amenazas de bomba contra diversas sedes gubernamentales.



"EL QUE AVISA..."

Antes del ataque, se había pasado por debajo de la puerta de la dependencia un cartón con una amenaza: "Si siguen verdugueando a la familia de los de alto perfil, para la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicios", y cerraba con un contundente "el que avisa no traiciona".

Tras la amenaza, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe ordenó el refuerzo de las custodias en las cárceles, principalmente en la Unidad Nº II de Piñero, donde se encuentran recluidos miembros de las bandas más pesadas de la ciudad.

Tal como público oportunamente LA OPINION, el martes pasado el fiscal Edery había ordenado a la policía que detuviese a Lorena Verdún junto a su hijo Luciano "Lucho" Cantero y a otras siete personas.

Durante el operativo se secuestraron 25 pistolas, cargadores, más de 500 balas, joyas de oro, moneda extranjera, y una flota de motos.

El primer ataque que sufrió el edificio del Servicio Penitenciario santafesino se produjo en enero del año pasado, cuando los empleados llegaron a la sede y descubrieron que una bala había impactado contra las ventanas.

El otro fue en octubre, cuando volvieron a realizar un tiroteo pero a plena luz del día. En aquella ocasión, el acompañante de un motociclista disparó media docena de veces al pasar frente a las oficinas.



AMENAZAS AL

FISCAL EDERY

El fiscal de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, Matías Edery, se refirió este lunes a la amenaza que recibió de parte de Lorena Verdún, viuda de Claudio "Pájaro" Cantero en plena audiencia imputativa.

"En el momento, cuando uno está trabajando, lo ve como parte de su labor. Uno cae sobre el peso de las palabras cuando termina la audiencia y se relaja un poco. Viniendo de quien viene, es una situación para preocuparse", afirmó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Edery manifestó que la grave intimidación que lanzó Verdún, incluso tuvo unas palabras hacia el juez que presidía el acto procesal, "no es una cuestión que cause temor, porque si estas cuestiones nos causan temor no podríamos llevar adelante nuestro trabajo. Pero genera lógica preocupación por saber de quién viene la amenaza. Es decir, una persona vinculada con mucha gente que se dedica a cometer homicidios y otros delitos, y a la que se le secuestró armas en su casa".

Lorena Verdún había manifestado ante todos los presentes en plena audiencia y dirigiéndose en particular al fiscal Edery: "Con todo respeto le digo al fiscal que esto no va a quedar así". Pero también antes de finalizar su planteo tuvo unas palabras llamativas para el juez Negroni al que le señaló: "Fíjese lo que va a hacer [juez], este fiscal se la agarra siempre con los Cantero".

Al final de casi cuatro horas de audiencia el juez Negroni resolvió la prisión preventiva por el máximo plazo que otorga la ley para Lorena Verdún.



COMUNICADO DE LA

FISCALIA GENERAL

Respecto de las amenazas de Verdún hacia el fiscal Edery, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, dio a conocer el domingo por la noche el siguiente comunicado.

"El MPA manifiesta su más enérgico repudio a las expresiones intimidantes realizadas contra el fiscal Matías Edery en el marco de una audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario.

"A raíz de lo ocurrido, la Fiscalía Regional 2 Rosario inició una investigación penal preparatoria, se ordenaron las diligencias correspondientes para cautelar toda la evidencia y se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para proteger la integridad física del funcionario del MPA amenazado.

"Por otra parte, el MPA advierte que no permitirá ningún tipo de condicionamiento a la independencia con la que ejercen sus funciones los y las fiscales y todas las personas que trabajan a diario en la persecución penal de los delitos cometidos en la provincia de Santa Fe". (Con información de MPA, NA y La Capital).