"Lo quiere Colón, pero Enzo Copetti no se va de Racing"

Mucho se habló de la continuidad de Enzo Copetti en Racing. El delantero tuvo un 2021 de mayor a menor y terminó siendo bastante resistido por los hinchas. Hizo algunos gestos que no cayeron nada bien a la tribuna y hasta más de una vez hizo públicas sus ganas de ir a River, club del que es hincha. Y por más que se rumoreó de una posible salida a principios de este año, parece que el ex Atlético de Rafaela se quedará en Avellaneda. "Lo quiere Colón, pero Copetti no se va de Racing. Ni el club ni Gago lo van a soltar", contó Martín Sendoa, el representante del delantero, en el programa radial Cómo te Va.

En diciembre, a sólo días de terminar su contrato y a la espera de la compra del pase, Copetti había instalado una última polémica en Racing. En una entrevista que dio con Ezzequiel, un famoso YouTuber, el delantero de la Academia había sido tajante en su respuesta. Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que llegara una oferta en este mercado de pases, Copetti dejó claro lo que podía pasar con su futuro en Racing. "La analizo y me voy", había sentenciado. La respuesta fue así de corta, pero también contundente. De todas formas, con el correr de los días la espuma fue bajando, no llegó ninguna oferta de compra por el pase de Enzo y seguirá en la Academia.