Qué dijo Forestello sobre la primera prueba de la Crema

Atlético de Rafaela sigue adelante con la preparación para encarar desde febrero la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas, en el que buscará ser uno de los protagonistas y pelear por el ascenso a Primera División. El equipo de barrio Alberdi jugó el primer amistoso de pretemporada, ante Unión de Santa Fe, en el Monumental.

Y este martes se volverán a ver las caras, ahora en la capital provincial (ver aparte).

En la calurosa mañana de sábado se jugaron dos partidos de 70 minutos, con victorias para el Tate. Los titulares por 1 a 0 y lo suplentes por 4 a 0.



Tras dicha prueba, el que analizó lo que dejó dicha práctica futbolística fue el DT de la ‘Crema’, Rubén Darío Forestello.



“En esos primeros 10 minutos no entramos como debemos entrar a una cancha que no te permite estar sin esa intensidad y respuesta inmediata ante la pérdida del balón. En esa circunstancia nos convierten el gol”, inició, y luego reconoció: “Nos costó esos primeros minutos, después nos fuimos acomodando. En el segundo tiempo hicimos cambios para potenciar las características diferentes del medio campo, nos acomodamos. Nos costó un poquito el equilibrio en la mitad de la cancha, ellos llegaban rápidamente en algunos momentos del partido, en líneas generales es volver a agarrar ritmo, lo hicimos ante un rival incómodo”.



- Los cambios, Soloa en el medio campo, le hicieron bien al equipo…



- Sí, en realidad Facundo tiene una fecha de suspensión, tengo que tener en cuenta esa cuestión y por eso estamos probando otras características, también estamos en la búsqueda de un volante mixto que ya lo estamos buscando hace rato y no se pudo dar. Queríamos verlo a Valdivia en esa posición, a Guillermo (Funes), como internos.



- ¿Qué sensaciones te dejaron?



- Son pruebas, evidentemente el calor, la dinámica de Unión no nos permitió tener un equilibrio, es algo lógico en la prueba, lo que pensábamos. El colo (Soloa) con Romero han estado muy bien, llegaron a una semifinal con otro entrenador y sabemos que pueden llegar a cumplir una buena función. Pero tenemos que buscarles variantes.

Tenemos que tener alternativas, recambio para que esa competencia entre Romero, Soloa, sea lo que nos permita potenciar el medio campo y tener un equilibrio ahí.



- Del segundo encuentro, ¿qué análisis se hace?



- El segundo partido más que nada para ver a los chicos, a algunos que están a prueba y esta circunstancia de no haber tenido en la última semana algo normal. Se nos lesionó Gastón (Tellechea), Agustín (Bravo), tuvimos que improvisar en defensa porque no teníamos más jugadores en ese lugar (jugó de central Mateo Castellano, quien podría quedarse en la Crema). Fabricio (Fontanini) que todavía no está a pleno como para empezar a participar normalmente, Cardozo que no estuvo a pleno para poder participar del primer partido.

Han sucedido cosas, más allá de eso, de lo resultados, una evaluación de los pibes, de los más chicos, de esos que tenemos que visualizar bien y entender para qué están, estamos tranquilos.



- Para el martes, se cambia mucho o nada…



- Esperemos modificar algunas cosas que tienen que ver con pararnos diferente dentro del campo de juego para pensar en nuestra seguridad, que haya equilibrio y no haya tantas dificultades.