Atlético visita a Unión en una nueva práctica futbolística

Atlético de Rafaela enfrentará este martes por la mañana a Unión en Santa Fe, en lo que será una nueva prueba futbolística que tendrán ambos elencos en sus respectivas preparaciones para la Primera Nacional y la Liga Profesional.



En principios, la Crema, presentaría el mismo equipo que inició el primer amistoso ante el Tate el último sábado, con derrota 1 a 0, en el Monumental.



El entrenador Rubén Darío Forestello no confirmó la formación titular, pero en la mañana de ayer, cuando el plantel profesional regresó a los entrenamientos (con otra ausencia de Alex Luna) hubo trabajos tácticos y paró un posible equipo. El mismo no mostró modificaciones en relación al 11 que eligió días atrás.



Con este panorama, la formación titular para enfrentar hoy a Unión será con Julio Salvá; Juan Galetto, Guido Milán, Jonathan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Emiliano Romero y Matías Valdivia; Facundo Castillón, Claudio Bieler y Marco Borgnino.



El amistoso de hoy se disputará en el predio de Casasol, a puertas cerradas, desde las 08.00 hs. Se jugarán dos partidos de 80 minutos cada uno.



Para afrontar el segundo encuentro, la Crema iría con: Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín, Tomás Androetto, Mateo Castellano y Roque Ramírez; Facundo Soloa, Gonzalo Alassia; Ayrton Portillo, Diego Cardozo y Bautista Tomatis; Darío Rostagno.



LOS QUE NO ESTÁN



Para afrontar este segundo juego de pretemporada, a las bajas ya confirmadas de Gastón Tellechea, quien será intervenido quirúrgicamente este jueves por la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, y de Agustín Bravo (que se recupera del desgarro en el recto anterior derecho) se le suma la de Franco Faría, quien tuvo una contusión en el muslo de su pierna derecha y trabajó diferenciado en el inicio de semana.

Por otro lado, Fabricio Fontanini continúa con su puesta a punto desde lo físico.



UNIÓN, SIN EQUIPO CONFIRMADO



En lo que respecta al rival de la Crema, el Unión del uruguayo Gustavo Munúa, no confirmó su once titular para el encuentro de este martes.

La formación principal que presentó el pasado sábado en el Monumental tuvo a: Marcos Peano, Federico Vera, Franco Calderón, Dylan Gissi y Claudio Corvalán, Daniel Juárez, Juan Manuel Nardoni, Juan Carlos Portillo, Gastón González; Mauro Luna Diale y Matías Gallegos.

En las últimas horas el Tate confirmó la llegada de su cuarto refuerzo. Se trata de Sebastián Jaurena, mediocampista de 22 años que llega proveniente de Alvarado de Mar del Plata.